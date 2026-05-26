Mango: Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος ο Τζόναθαν Άντικ – Επιμένει στην αθωότητά του για τη «δολοφονία» του πατέρα του

Ο γιος του ιδρυτή της καταλανικής εταιρείας Mango δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς το προσωπικό, μετά την απελευθέρωσή του με εγγύηση για την υποτιθέμενη δολοφονία του πατέρα του, Ισάκ Άντικ.

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Άντικ ενημέρωσε τους εργαζόμενους της Mango ότι εγκαταλείπει τις αρμοδιότητές του ως αντιπρόεδρος της εταιρείας μόδας που ίδρυσε ο πατέρας του, ο θάνατος του οποίου αποτελεί αντικείμενο έρευνας για ανθρωποκτονία, με ύποπτο τον ίδιο τον Τζόναθαν.

Παρά την παραίτησή του, ο Τζόναθαν Άντικ επέμεινε στην ανοιχτή επιστολή του ότι θα διατηρήσει τα «οικογενειακά, κοινωνικά και επιχειρηματικά του σχέδια».

Η υπόθεση αφορά τον Ισάκ Άντικ, τον Τουρκο-Καταλανό επιχειρηματία, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2024 έπεσε -ή σπρώχτηκε- σε ένα ανάχωμα 100 μέτρων στο μονοπάτι των σπηλαίων Σαλνίτρε στο Κολμπατό , στη νότια πλευρά της οροσειράς Μονσεράτ στη Βαρκελώνη.

Ο Τζόναθαν, μαζί με τις μικρότερες αδελφές του, Σάρα και Τζούντιθ Άντικ Ράιγκ, ελέγχουν το 95% της Mango μέσω του οικογενειακού ομίλου Punta Na Holding.

Ο όμιλος αυτός έχει έδρα στην Paseo de Gracia της Βαρκελώνης και αποτελείται από διάφορες εταιρείες και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity fund) που μοιράζονται οι τρεις τους.

Ο κατηγορούμενος, κατ’ αρχήν, δεν παραιτείται από αυτούς τους εταιρικούς ρόλους, αλλά αποχωρεί μόνο από την αντιπροεδρία, η οποία δεν περιλαμβάνει εκτελεστικές λειτουργίες.

Στην επίσημη δήλωση που εξέδωσε, ο πρωτότοκος γιος του Ισάκ Άντικ αναφέρει: «Γράφω αυτά τα λόγια με ειλικρίνεια και ταπεινότητα, μέσα από τον πόνο, την αδυναμία και την απογοήτευση του να βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια αφήγηση υποτιθέμενης ενοχής που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι είναι αναγκασμένος να ζήσει «με την πιο σοβαρή, άδικη και αβάσιμη κατηγορία που μπορεί να προσαφθεί σε έναν άνθρωπο».

Ο Τζόναθαν Άντικ είναι αυτή τη στιγμή ελεύθερος με εγγύηση, η οποία ορίστηκε στο ένα εκατομμύριο ευρώ, μετά τη σύλληψή του και την απολογία του ενώπιον δικαστή στο Μαρτορέλ, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Η ομάδα υπεράσπισής του έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταθέσει έφεση κατά της διαταγής προφυλάκισης για την υποτιθέμενη πατροκτονία πριν από την Πέμπτη.

