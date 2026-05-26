Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – ΦΩΤΟ

Σε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περίπου 50 αγροκτηνοτρόφοι από την Εορδαία, τη Φλώρινα, το Αμύνταιο, τα Γρεβενά και την Κοζάνη, παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους.

Τα βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι:

Να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν καθυστερούν εδώ και δύο χρόνια, εξαιτίας του συστήματος monitoring

Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα, να μπουν στο αρχείο

Φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα

Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους, προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους.