Βούλτεψη στον Realfm 97,8: Για τη ΝΔ δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές – Ή θα πάρει αυτοδυναμία ή ο Τσίπρας θα προσπαθήσει για κυβέρνηση μειοψηφίας αλά Σάντσεθ

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις τριβές στο εσωτερικό της ΝΔ και τις εκλογές μίλησε η Σοφία Βούλτεψη στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τη φράση «πολιτική βαβέλ» που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να αναφερθεί στην αντιπολίτευση, καθώς και το σχόλιο της Μιλένας Αποστολάκη που είχε μιλήσει νωρίτερα στον Realfm, κάνοντας λόγο για Βαβέλ στη γαλάζια παράταξη, είπε: «Δεν υπάρχει η Bαβέλ στη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο κ. Σαμαράς, όπως ξέρετε, δεν βρίσκεται πλέον στο κόμμα. Από εκεί και πέρα παραμένει η Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιους τριγμούς. Έχουν γίνει κι άλλοτε διαγραφές και επιστροφές. Είναι κόμμα ιστορικό, μεγάλη παράταξη και προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Θυμάστε και την περίπτωση του κ. Σουφλιά που είχε διαγραφεί και επέστρεψε».

«Δεν αλλάζει κάτι στη Νέα Δημοκρατία και κυρίως δεν αλλάζει κάτι στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας θέλει τη Νέα Δημοκρατία δυνατή, ανεξάρτητα αν ανήκει σε κάποια από τις τάσεις της», τόνισε.

Τι είπε για τον Τσίπρα

Ερωτηθείσα πώς θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ με ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης, στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές και χρειαστεί, με δεδομένο ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός την αποκαλεί «Βαβέλ» σημείωσε: «Η απάντηση είναι, πρώτον ότι η Βαβέλ δεν δέχεται καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος για το γινάτι του, άλλος για το κόλλημά του κλπ. Εδώ η πολιτική απάντηση είναι ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Ή θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία δέκα χρόνια, που έρχεται πρώτο το Λαϊκό Κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, τους αυτονομιστές κλπ.»

«Λοιπόν, το όνειρο του Τσίπρα ήταν πάντα, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλά Σάντσεθ, με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, που είτε θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση, είτε θα δίνουν ψήφο ανοχής μόνο και μόνο για το γινάτι του», συμπλήρωσε, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πολυτέλεια για διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και μη σταθερές κυβερνήσεις, φέρνοντας μάλιστα το παράδειγμα και της Δανίας.

«Οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η ΝΔ και ο Τσίπρας»

Υπάρχει μόνο η πρώτη κάλπη, είπε η κ. Βούλτεψη και «αυτή τη στιγμή οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν είναι η ΝΔ που θέλει αυτοδυναμία με την πρώτη, και ο Τσίπρας που προετοιμάζεται ουσιαστικά για μια προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης μειοψηφίας. Αυτά τα δύο. Οι άλλοι δεν ξέρω τι θέλουν».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι τοπική οργάνωση Τυμπακίου Κρήτης και η Καρυστιανού δεν ξέρω τι θέλει. Βλέπω και τον Καμμένο που λέει ότι αν έρθει ο Τσίπρας, μπορεί να ξαναέρθει κι αυτός…» συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι «να υπάρξει πολυδιάσπαση, ότι δηλαδή θα πουν ας ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε τώρα και θα πάμε στη δεύτερη κάλπη».

«Δεν θέλω καμία σχέση με κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις»

«Εγώ με τα κόμματα που έχουν ακραίες απόψεις, μιλούν τη γλώσσα του μίσους και επιδιώκουν το διχασμό, δεν θέλω καμία σχέση. Αυτό είναι η άποψή μου. Γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Όταν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες που δεν είναι αρμονικές, όπως ήταν το 2012-2014 με το ΠΑΣΟΚ -που ήταν άλλο ΠΑΣΟΚ- γίνονται εκβιασμοί. Όπως στην Ισπανία, όπου οι Βάσκοι που στηρίζουν τον Σάντσεθ ζήτησαν και αποφυλακίστηκαν όλοι οι τρομοκράτες της ΕΤΑ. Οι Καταλανοί που στηρίζουν τον Σάντσεθ ζήτησαν και πήραν ειδικό φορολογικό καθεστώς για όλη την Καταλονία. Άρα γίνονται εκβιασμοί για να παραμένουν όλοι αυτοί στην κυβέρνηση» είπε σε άλλο σημείο η κ. Βούλτεψη, ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνεργασιών.

«Το βλέπουμε τώρα και στη Σλοβενία. Κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή κεντροδεξιά, δεν πήρε αυτοδυναμία και βρέθηκε να κυβερνάει με όλα τα φιλορωσικά και αντισυστημικά κόμματα ο δεύτερος, ο Γιάνσα, ο ακροδεξιός, φιλορώσος. Λοιπόν, αν θέλουμε τέτοια πράγματα και πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις επί μήνες, μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις, να κάνουμε οκτώ εκλογές σε πέντε χρόνια, όπως η Βουλγαρία μέχρι που να βγει ο φιλορώσος ο Ράντεφ, αν νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια με τους γείτονες που έχει και γεωπολιτικά εκεί που βρίσκεται, ο Θεός και η ψυχή τους. Όμως θεωρώ, από αυτό που βλέπω εγώ στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Πάμε για να κερδίσουμε» κατέληξε η βουλευτής της ΝΔ.