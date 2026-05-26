ΥΠΟΙΚ: Στα 15 λεπτά το λίτρο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο – Πότε και πώς θα δοθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

πετρέλαιο
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διευκρινίσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης δίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση παρατείνει για τον μήνα Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία. Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/05 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/03 — πριν από την έναρξη της επιδότησης — είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η τιμή του diesel είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.  Η συνέχιση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου από τις επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ

Παράλληλα, στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, συνολικού κόστους 240 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Για ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά, σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με παιδιά, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,3 εκατ. πολίτες.

Το συνολικό κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται σε υλοποίηση εκτιμάται σε 825 εκατ. ευρώ.

Μέτρα αντιμετώπισης της Ενεργειακής Κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου Εκτιμώμενο

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για την επίλυση της καθυστέρησης των πληρωμών στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για την παχυσαρκία

Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές που προωθούνται στο σύστημα αιμοδοσίας

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αυτά είναι τα 10 μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα

Πετρέλαιο κίνησης: Τι διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παράταση της επιδότησης

Η AI μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εξωγήινης ζωής που ίσως διαφεύγει από τις τρέχουσες διαστημικές αποστολές

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα
περισσότερα
16:49 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβών: Τέλος στις αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις, θεσπίζεται εσωτερικός έλεγχος στις επιχειρήσεις – Όλα όσα προβλέπει

Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Ενίσχυση της ε...
14:02 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Νίκος Τσάφος: «Είμαστε ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη»

Στον μετασχηματισμό του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2019 και τα θετικά αποτελέσματα ...
12:19 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Παπαθανάσης: Διπλό αίτημα εκταμίευσης 1,63 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα

Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων συνολικού ύψους 1,63 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε...
11:06 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Κτηματολόγιο: Στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα

Με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν