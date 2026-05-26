Λάρισα: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με δίκυκλο στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι, σε τροχαίο δυστύχημα με δίκυκλο στον δρόμο Όσσας – Συκουρίου, στον Δήμο Τεμπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές Αρχές, ο ανήλικος πιθανότατα ήταν συνεπιβάτης στο δίκυκλο. Το μηχανάκι ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να πέσει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Πληροφορίες από το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι ο ανήλικος έφερε σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν ήδη νεκρός όταν έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο.

Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε στο πόδι και μετέβη ιδιωτικά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.