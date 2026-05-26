Λετονία: Η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για πραγματικές ειρηνευτικές συνομιλίες

Η Ρωσία έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς έχει απορρίψει επανειλημμένα προηγούμενες ευκαιρίες για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Άρτγιομς Ουρσούλσκις του υπουργείου Εξωτερικών της Λετονίας κατά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Η Μόσχα απέρριψε κάθε ευκαιρία»

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μπορούσε ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ να εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, κάτι που πυροδότησε έντονη συζήτηση στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ.

«Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι η Ρωσία να είναι πραγματικά έτοιμη να συνομιλήσει. Δεν είναι. Δεν είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουρσούλσκις, αναπληρωτής της υπουργού Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε.

Όπως είπε, «υπήρξαν τουλάχιστον έξι ή επτά ευκαιρίες για μόνιμη ή μακροχρόνια εκεχειρία και η Ρωσία απέρριψε κάθε μία από αυτές. Η Ουκρανία ήταν έτοιμη. Η Ευρώπη ήταν έτοιμη. Οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες. Όχι όμως η Ρωσία».

Η στάση της ΕΕ και τα ονόματα που ακούγονται

Η θέση της Λετονίας συμβαδίζει με εκείνη της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία θεωρεί ότι πρώτα η Ευρώπη πρέπει να συμφωνήσει στους όρους που θα θέσει για πιθανές συνομιλίες, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Το θέμα θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών στην Κύπρο στις 28 Μαΐου.

Προς το παρόν δεν συζητείται επίσημα ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την ΕΕ σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, αν και στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ έχουν ήδη ακουστεί ονόματα όπως:

η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ,

και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η Μέρκελ δήλωσε πρόσφατα στο Βερολίνο ότι ένας τέτοιος ρόλος θα έπρεπε να ανατεθεί σε αρχηγό κυβέρνησης, ενώ ο Στουμπ είπε ότι «δύσκολα μπορεί κάποιος να αρνηθεί» αν του ζητηθεί να αναλάβει μια τέτοια αποστολή.

«Η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει τη Ρωσία αδύναμη»

Ο Ουρσούλσκις εξέφρασε αμφιβολίες ότι η Ρωσία θα αλλάξει στάση σύντομα και υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στο να διασφαλίσει πως η Μόσχα «θα είναι αρκετά αδύναμη ώστε να μην μπορεί να κάνει κακό».

Όπως είπε, αυτό ήδη φαίνεται να συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, αναφερόμενος στη ρωσική επίθεση της 24ης Μαΐου κατά της Ουκρανίας, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε και ο πυρηνικά ικανός πύραυλος «Oreshnik».

Ο Oreshnik είναι νέος ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει και πυρηνικές κεφαλές. Η Μόσχα τον παρουσιάζει ως όπλο υψηλής ισχύος και στρατηγικής αποτροπής, ωστόσο δυτικοί αναλυτές αμφισβητούν μέχρι στιγμής την πραγματική αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον Λετονό αξιωματούχο, η χρήση του πυραύλου δείχνει ότι «γίνονται ολοένα και πιο αδύναμοι στο πεδίο της μάχης».

«Το Oreshnik είναι μόνο εργαλείο προπαγάνδας»

«Το Oreshnik είναι μια εξαιρετική ιστορία δημοσίων σχέσεων στο μυαλό του Πούτιν. Δεν είναι όμως εξαιρετική ιστορία δημοσίων σχέσεων για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ουκρανία γίνεται ολοένα και ισχυρότερη και δεν έχω καμία ένδειξη ότι τα χτυπήματα με Oreshnik ή οποιαδήποτε άλλα χτυπήματα θα αλλάξουν αυτό», πρόσθεσε.