Κρήτη: Τι είναι το «μεταλλικό αντικείμενο» που εντοπίστηκε στην Ελούντα – «Δεν εγκυμονεί κίνδυνο», λέει το ΓΕΣ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

λιμενικό
Απάρτιο από βληθέντα πύραυλο είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Ελούντα, στην Κρήτη, όπως ενημερώνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Πρόκειται για σύστημα ρωσικής κατασκευής, όπως γνωστοποιεί το ΓΕΣ, και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ, όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού γνωστοποιείται το εξής:

Σας ενημερώνουμε σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, που αφορά την εύρεση μεταλλικού αντικειμένου στην Ελούντα Κρήτης, τα εξής:

α. Πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK. Tο εν λόγω σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς (από το 1992).

β. Η αντιμετώπιση του έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

 

