Δανάη Λουκάκη: «Στο πρώτο ραντεβού θέλω να πληρώνει το άτομο που πρότεινε να βγούμε»

Δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» έκανε η Δανάη Λουκάκη, οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη (26/5). Η ηθοποιός μίλησε για κάποιες διακοπές που είχε κάνει στο παρελθόν στη Σίφνο, εξηγώντας τον λόγο που δεν πέρασε καλά, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού.

Η Δανάη Λουκάκη, στις δηλώσεις της είπε ότι: «Πήγα στη Σίφνο και αναθεμάτισα την ώρα και τη στιγμή, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν του Αγίου Πνεύματος και γινόταν της μαυροκακομοίρας, και δεν το είχε σκεφτεί κανείς μας.

Εγώ χαίρομαι οι άνθρωποι να μου μιλάνε, δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε πού να παρκάρουμε, πού να φάμε, πού να κολυμπήσουμε, που δεν ήμασταν ποτέ μόνοι μας. Έχω τέτοια τώρα, ξέρεις, μεγαλώνουμε».

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τα πρώτα ραντεβού, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Εγώ άμα δείτε να έχουμε βγει ραντεβού και δεν μιλάω, που γενικά μιλάω, και με πιάνει μία νύστα ας πούμε, δεν θα με δείτε ξανά. Στο πρώτο ραντεβού θέλω να πληρώνει το άτομο που πρότεινε να βγούμε».