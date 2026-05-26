Κατερίνα Καινούργιου: «Ο Ντέμης είχε σταθεί βράχος στη φίλη μου, την Αλεξάνδρα, μέχρι τη τελευταία στιγμή – Το ίδιο βλέπουμε και από τον Δέλλα»

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα συγκλόνισε το κοινό, καθώς ήταν μία πολύ φωτεινή παρουσία στην εγχώρια showbiz, και είχε αγαπηθεί από μεγάλο μέρος του κόσμου. Η Κατερίνα Καινούργιου την Τρίτη 26 Μαΐου, μίλησε για τον Τραϊανό Δέλλα και το γεγονός πως στάθηκε βράχος δίπλα στη σύζυγό του, στη διάρκεια των μεγάλων αγώνων που έδωσε για τη ζωή της. Μάλιστα, έκανε μία αναφορά και στον Ντέμη Νικολαΐδη, τον σύντροφο της αείμνηστης φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου.

Συγκεκριμένα, αφού προβλήθηκε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάποια χρόνια η Γωγώ Μαστροκώστα, η Κατερίνα Καινούργιου είπε πως: «Απλά μου έκανε εντύπωση, και χθες διαβάζοντας διάφορα πράγματα στα social… Και μου ήρθαν διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου, από τον Ντέμη Νικολαΐδη και τη φίλη μου, την Αλεξάνδρα, που επίσης είχε σταθεί βράχος δίπλα της μέχρι τη τελευταία στιγμή».

«Το ίδιο βλέπουμε και από τον Τραϊανό, σε μία πορεία γάμου πολλών ετών. Λέμε ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Δηλαδή δεν θα έπρεπε ο άνθρωπός σου, ο άνδρας σου, να είναι δίπλα σου σε αυτές τις στιγμές; Δυστυχώς δεν είναι το αυτονόητο για όλες τις γυναίκες και για όλα τα ζευγάρια», συνέχισε η παρουσιάστρια.