Κιλκίς: Δημιούργησε «γυμνή» φωτογραφία συμμαθήτριάς του μέσω ΑΙ και την έστειλε σε άλλους ανήλικους

Δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων για διακίνηση ψεύτικης γυμνής εικόνας μίας συνομήλικής τους μαθήτριας, σχημάτισαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα.

Η υπόθεση με πρωταγωνιστές ανηλίκους, που προκαλεί σοκ, εκτυλίχθηκε σε περιοχή του Κιλκίς. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η ανήλικη κατήγγειλε ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη εικόνα που την παρουσίαζε γυμνή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να μοιράστηκε αυτή την ψεύτικη εικόνα με άλλους συνομήλικούς του.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δύο 15χρονους και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ένας 15χρονος φέρεται να επεξεργάστηκε την εικόνα, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό.

