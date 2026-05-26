Θεσσαλονίκη: «Με έριξε κάτω και με χτύπησε, νόμιζα θα πεθάνω» – Συγκλονίζει η 52χρονη που δέχτηκε επίθεση από Αιγύπτιο μέσα στο μαγαζί της

Στιγμές τρόμου έζησε μία 52χρονη γυναίκα, μέσα στο κατάστημά της, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 25χρονος Αιγύπτιος εισέβαλε στο μαγαζί, της έδειξε ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου και της επιτέθηκε υπό την απειλή μαχαιριού.

Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της 12ης Μαΐου, με την γυναίκα να τραυματίζεται στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει έναν 25χρονο αιγυπτιακής καταγωγής για την επίθεση σε βάρος της 52χρονης. Σημειώνεται ότι ο άνδρας αυτός συνελήφθη και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ληστεία σε βάρος μιας 22χρονης, μόλις πέντε ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.

«Νόμιζα θα πεθάνω»

Η 52χρονη συγκλονίζει περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε μέρα μεσημέρι μέσα στο μαγαζί της. Όπως ανέφερε, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα προσποιούμενος τον πελάτη και αρχικά δεν μιλούσε καθόλου.

«Μπήκε μέσα στο κατάστημα. Έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιον λόγο πήρα τηλέφωνο τον άνδρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε», είπε χαρακτηριστικά η 52χρονη.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 25χρονος έβγαλε σουγιά, την ακινητοποίησε και άρχισε να τη χτυπά βίαια. «Με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτυπούσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω», ανέφερε.

Η γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί, ενώ σωτήρια αποδείχθηκε η άφιξη του συζύγου της λίγα λεπτά αργότερα. «Σε έξι λεπτά έφτασε ο άνδρας μου. Τον σταμάτησε και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Αυτός πρόλαβε και διέφυγε. Ευτυχώς ο άνδρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα», δήλωσε συγκλονισμένη, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο παρακάτω βίντεο διακρίνεται ο 25χρονος να διαφεύγει τρέχοντας από το κατάστημα της 52χρονης:

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 12ης Μαΐου στην περιοχή της Ανάληψης.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 25χρονος, ο οποίος είναι άλαλος, επιχείρησε αρχικά να επικοινωνήσει με τη γυναίκα μέσω νοημάτων. Στη συνέχεια, της έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου και υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου την ακινητοποίησε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 52χρονη τραυματίστηκε στο χέρι από το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλεία.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Ο 25χρονος κρατείται ήδη προσωρινά στις φυλακές, καθώς συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα για ληστεία σε βάρος μίας 22χρονης γυναίκας, την οποία φέρεται να διέπραξε το βράδυ της 17ης Μαΐου, μόλις πέντε ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.