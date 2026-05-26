Αποστολάκη στον Realfm 97,8 για Μητσοτάκη: Ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του – Εφικτός στόχος η εκλογική ανατροπή

Για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Αναφορικά με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «παρών» για την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, είπε αρχικά: «Νομίζω ότι η εξήγηση ήταν τόσο κρυστάλλινη και τόσο συνεπής σε ό,τι αφορά την τήρηση κάποιων αξιών και κάποιων αρχών που έχουμε. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ύπαρξης θητειών σε πολλά κρίσιμα αξιώματα και υπό την έννοια της συνέπειας σε σχέση με αποφάσεις που έχουμε πάρει και στο συνέδριό μας, είπαμε ότι μετά τη δεύτερη θητεία, μια τρίτη θητεία, αντιβαίνει σε αυτόν τον κανόνα των αρχών και των αξιών. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι πώς ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προτίθεται σε σχέση με την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, να προτείνει μία και μοναδική θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε άλλες κρίσιμες θέσεις δεν ακολουθεί την ίδια γραμμή και δεν έχει την ίδια αξιακή πυξίδα. Είναι πολύ μεγαλύτερης θεσμικής βαρύτητας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και παρ’ όλα αυτά βλέπω εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά, σε αντίθεση με εμάς, που νομίζω έχουμε μία συνέπεια στον τομέα αυτό».

Κληθείσα να σχολιάσει εάν έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είχε δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», επέμεινε ότι «η αιτία είναι το ότι έχουμε πάρει μία απόφαση σε ό,τι αφορά την ανάγκη ύπαρξης θητειών σε δημόσια αξιώματα με μεγάλη βαρύτητα. Και υπ’ αυτή την έννοια θα ήμασταν ασυνεπείς, αν για τον κ.Στουρνάρα, του οποίου η αφετηρία ήταν συγγενής με το δικό μας χώρο, κάναμε μια εξαίρεση».

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, ρωτήθηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις, καθώς καταγράφεται μία μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον πρώην πρωθυπουργό για τη δεύτερη θέση, κάτι που φαίνεται να ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Καταρχήν το κόμμα του κ. Τσίπρα από ό,τι γνωρίζω θα συσταθεί σήμερα. Κατά συνέπεια οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πολύ μικρότερη, υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση. Αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση, από τον πρώην Πρόεδρο του μάλιστα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το μέλλον. Αυτά όμως δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανένας να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, και να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων», τόνισε η κ. Αποστολάκη.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, είπε: «Την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν διαφορετικές οι δημοσκοπήσεις, άρα θέλω να επισημάνω τη σχετικότητα της βαρύτητάς τους. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μια μάχη δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη, με έναν πολύ υψιπετή στόχο που όμως εξακολουθεί, κατά την άποψή μου, να παραμένει εφικτός, δηλαδή να πετύχει την εκλογική ανατροπή της παρούσας πλειοψηφίας και του παρόντος Πρωθυπουργού, που η παραμονή του στην εξουσία, κατά την άποψή μας, είναι εξαιρετικά βλαπτική, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της τσέπης τους, της ζωής τους αλλά και της ποιότητας της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου, που έχουν την ίδια βαρύτητα με την τσέπη και την οικονομία».

«Υπάρχει τραύμα αυτή τη στιγμή στην αξιοπιστία των θεσμών στη χώρα και στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το «80% των συμπολιτών μας είναι βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τα Τέμπη».

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα γίνουν εκλογές»

Ερωτηθείσα για τον χρόνο των εκλογών και την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που στηθούν κάλπες το φθινόπωρο, τόνισε: «Είναι αναμφισβήτητο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και αυτό θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά βλαπτικό για τη χώρα, την οικονομία, το επενδυτικό κλίμα και την αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, καθώς είναι ο ίδιος που με τις κινήσεις του, αλλά και με τις διαρροές, έχει τροφοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Το πότε θα γίνουν εκλογές, δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τους σχεδιασμούς, με μικροκομματικά και ιδιοτελή, θα έλεγα, κριτήρια και κίνητρα του Μεγάρου Μαξίμου».

«Από την πλευρά μας είμαστε προετοιμασμένοι, το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, είναι ένα πρόγραμμα μεγάλης ευθύνης και υψηλότατου βαθμού τεκμηρίωσης. Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που δείχνει τον άλλο δρόμο, για παράδειγμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και της καταχρηστικής πολλές φορές συμπεριφοράς που υπάρχει στον τραπεζικό τομέα, ένα πρόγραμμα που αφορά την εναλλακτική μας πρόταση για τη μεγάλη στεγαστική κρίση, που επίσης έχει τροφοδοτηθεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο επί μακρόν Airbnb, για το σχεδόν ανύπαρκτο πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ένα πρόγραμμα που αφορά τις προτάσεις μας για το δημογραφικό, και φυσικά τις σοβαρές παρεμβάσεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος που η επταετής διακυβέρνηση Μητσοτάκη τροφοδότησε» συμπλήρωσε κάνοντας εκ νέου αναφορά στις υποκλοπές και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με αφορμή την πρόσφατη πραγματογνωμοσύνη της κ. Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Η κ. Τυχεροπούλου είναι ένας εκ των παραγόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους σε σχέση με αυτή την φαύλη κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ακόμα υφίσταται τις συνέπειες για αυτή τη στάση. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, είναι απολύτως θεσμική. Δεν γνωρίζω αν η ευρωπαϊκή εισαγγελία έκανε κάποια λάθη ή δεν έκανε κάποια λάθη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε κράτος μέλος που μετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό όπως η ΕΕ, και συμμετέχει ύστερα από δική του βούληση και στο θεσμό αυτό, οφείλει να έχει μια θεσμική στάση απέναντί του. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει, προκειμένου να περισώσει ή να περιορίσει το πολιτικό της κόστος, να αναγάγει την Eυρωπαϊκή Eισαγγελία σε πολιτικό αντίπαλο. Αυτό το θεωρώ μέγα θεσμικό ατόπημα».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί κάπου να λάθεψε, όπως και κάποιος εισαγγελέας στην Ελλάδα μπορεί να έχει λαθέψει, έτερον εκάτερον. Το να πυροβολείς τον θεσμό, το να υπάρχουν στελέχη σου ή επιφανή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που να εξαπολύουν αδιανόητες επιθέσεις και απειλές εναντίον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και του θεσμού είναι άλλης τάξεως μέγεθος, είναι πρόβλημα για τη χώρα, είναι πρόβλημα για την αξιοπιστία της χώρας και τη μεταγενέστερη διαπραγματευτική της ικανότητα σε διάφορα πεδία και νομίζω ότι η κυβέρνηση εκθέτει τη χώρα ανεπανόρθωτα με αυτή την επιλογή», πρόσθεσε η κ. Αποστολάκη.

«Δεν θα δείτε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ να γίνεται ένα κόμμα τοξικότητας, ένα κόμμα που επενδύει στην οργή, στην αγανάκτηση και στον κανιβαλισμό» τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κ. Αποστολάκη, ενώ όσον αφορά το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», εκτίμησε ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάνοντας λόγο για σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στη ΝΔ. Μάλιστα, σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε «πολιτική Βαβέλ» κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβουλίου, είπε:

«Είναι με άλλα λόγια το ίδιο αφήγημα, δηλαδή ότι πέρα από αυτόν δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα. Τον πληροφορούμε ότι υπάρχει λύση για τη χώρα και αυτός πλέον είναι το πρόβλημα της χώρας… Φαντάζομαι ότι περιμένετε και εσείς σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμανλή. Άρα ας κοιτάξει τη Βαβέλ που ο ίδιος έχει προκαλέσει στην παράταξή του και υπάρχει μια παράταξη με δημοκρατική συνείδηση, με θεσμική προσήλωση, με ευπρέπεια στο δημόσιο λόγο που θα κάνει το ιστορικό χρέος της» κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.