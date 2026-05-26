Χανιά: Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης για τα πλημμελήματα – «Τραυματίστηκε σπίτι ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της», υποστήριξε στην απολογία της  

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή για την κατηγορία της ψευδής κατάθεσης καταδικάστηκε η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η δίκη έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων με την 25χρονη να παρουσιάζεται στο δικαστήριο χωρίς συνήγορο, δηλώνοντας ότι θα εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, τη Βουλγαρία, αίτημα που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, όπως μεταδίδει το flashnews.gr, κατέθεσε ως μάρτυρας ο αστυνομικός που πήρε την πρώτη κατάθεση από την 25χρονη κατηγορούμενη.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν αρχικά από γιατρό του νοσοκομείου Χανίων, ο οποίος παρέλαβε το 3χρονο κοριτσάκι και, όπως υποστήριξε, η γιατρός τον ενημέρωσε ότι «το παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο και ότι η μητέρα βρίσκεται εκεί».

Στη συνέχεια ο αστυνομικός κατέθεσε στο δικαστήριο ότι κατά την διαδικασία της προανάκρισης η μητέρα φέρεται αρχικά να δήλωσε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές ότι μένει στην περιοχή των Κουνουπιδιανων και στη συνέχεια δήλωσε ότι μείνει στις Καλύβες. Στης συνέχεια ο αστυνομικός είπε πως κατέθεσε ψευδώς στις αστυνομικές αρχές για τον αριθμό των παιδιών της. Αρχικά όπως ανέφερε ο ίδιος, η κατηγορούμενη δήλωσε ότι έχει μόνο ένα παιδί εν ζωή, το τρίχρονο κοριτσάκι και άλλα δύο παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει. Ωστόσο, ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη έχει τέσσερα παιδιά.

Ο ίδιος μάρτυρας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η 25χρονη μητέρα έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το πώς τραυματίστηκε το 3χρονο κοριτσάκι, δηλώνοντας αρχικά ότι τραυματίστηκε στην παιδική χαρά την ώρα που έπαιζε και στη συνέχεια αναφέροντας ότι το παιδί βρισκόταν με την αδελφή της και τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με τα ξαδέρφια του. Ωστόσο, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την αδελφή της.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο αστυνομικός ανέφερε ότι ειδοποίησε την εισαγγελέα, που διάταξε την σύλληψη της 25χρονης.

Τι είπε στην απολογία της η 25χρονη: Η 3χρονη τραυματίστηκε σπίτι ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της

Στην απολογία της η 25χρονη μητέρα αρχικά υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τα παιδιά της και γι’ αυτό το λόγο είπε ψέματα. Η ίδια παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος αλλά φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά.

Η κατηγορούμενη δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει τέσσερα παιδιά, το κοριτσάκι τριών ετών, τρία αγόρια ηλικίας οκτώ και επτά ετών και ένα μωρό 12 μηνών, ενώ ανέφερε ότι διαμένει στο Σταυρό με τον τωρινό σύντροφό της, ο οποίος είναι και ο πατέρας του βρέφους. Τα άλλα τρία παιδιά, όπως υποστήριξε, έχουν τον ίδιο πατέρα, ο οποίος δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Αναφερόμενη στην ημέρα του τραυματισμού της 3χρονης, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι το κοριτσάκι χτύπησε στο σπίτι τους, ενώ έπαιζε με τα αδέλφια της.

Όπως ισχυρίστηκε, στο σπίτι βρισκόταν η ίδια και έκανε δουλειές, τα παιδιά έπαιζαν σε άλλο χώρο, όταν άκουσε το κοριτσάκι να κλαίει και πήγε να δει τι συνέβη. Όπως ισχυρίστηκε κατάλαβε ότι το παιδί χτύπησε, του έδωσε νερό κάπως συνήλθε, ωστόσο, λίγο αργότερα το παιδί δεν ήταν καλά. Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι τρόμαξε και αποφάσισε να πάρει ταξί να πάει το παιδί στο νοσοκομείο.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η αλήθεια είναι τελευταία εκδοχή που ανέφερε σήμερα, ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέλφια του.