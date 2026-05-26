Συναγερμός στο Βέλγιο έπειτα από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Αναφορές για νεκρούς

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Βέλγιο, σύγκρουση, τρένο, σχολικό
Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν νεκροί.

Όπως μεταδίδουν ταβελγικά MME, ένα μικρό λεωφορείο που λειτουργούσε ως σχολικό συγκρούστηκε με το τρένο σε μια ισόπεδη διάβαση στο Μπουγκενχάουτ, στην Ανατολική Φλάνδρα. Ο δήμαρχος της πόλης αρχικά ανέφερε ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν τραυματιστεί και ότι ένα θύμα χρειάστηκε να αναζωογονηθεί.

 

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν.

 

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 09:15 (ώρα Ελλάδος), στη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής Vierhuizen. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και διασωστικά συνεργεία, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου, Infrabel, το λεωφορείο που ενεπλάκη στη σύγκρουση χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά μαθητών. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από την αστυνομία και την εισαγγελία. Ωστόσο, μέσα στο λεωφορείο επέβαιναν 7 μαθητές και 2 ενήλικες (συνοδός και οδηγός).

Ο εκπρόσωπος της Infrabel, Τόμας Μπέικεν, δήλωσε ότι οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και οι φωτεινοί σηματοδότες έδειχναν κόκκινο τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως προκύπτει από υλικό κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, σύμφωνα με πληροφορίες του φλαμανδικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού VRT.

«Το τρένο είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Buggenhout. Παράλληλα, έχουν προκληθεί ζημιές και στις σιδηροδρομικές υποδομές, ωστόσο, όπως τόνισε η Infrabel, «η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι τα θύματα και οι οικογένειές τους».

Οι περίπου 100 επιβάτες του τρένου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μεταφέρθηκαν σε τοπικό πυροσβεστικό σταθμό για υποστήριξη και φροντίδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας επιβάτης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και λαμβάνει ιατρική βοήθεια.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ των περιοχών Dendermonde και Londerzeel έχει διακοπεί, με τις βελγικές Αρχές να δρομολογούν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Οι τοπικές αρχές έχουν δημιουργήσει κέντρο Τύπου και αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τον δήμαρχο της περιοχής μέσα στην ημέρα.

 

