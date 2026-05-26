Μπριζ: Παίκτης της σεζόν στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Χρήστος Τζόλης
Φωτογραφία: Intime
Η Κλαμπ Μπριζ επανήλθε στον «θρόνο» της Jupiler Pro League κατακτώντας το φετινό τίτλο, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ ήταν σε όλα τα ματς των playoffs μακράν ο κορυφαίος σε απόδοση παίκτης της ομάδας του και δικαιολογημένα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, με τη βράβευση του να γίνεται χθες σε τελετή της βελγικής λίγκας στις Βρυξέλλες.

Ο 24χρονος άσος, που έχει πολλές προτάσεις από Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, είχε φέτος μια καταπληκτική σεζόν, την καλύτερη μέχρι τώρα στην καριέρα του, με 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 ματς με την Μπριζ, σε όλες τις διοργανώσεις!

