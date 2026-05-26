Από το πανί στην οθόνη – Ο Καραγκιόζης έγινε animation και μαθαίνει το YouTube και την AI

Μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή, ο Γιάννης Τσελίκας δίνει φωνή στους χαρακτήρες, δουλεύει το ύφος κάθε σκηνής και χαρίζει στην ιστορία ρυθμό και ζωντάνια. Μπαίνει στα «παπούτσια» του Καραγκιόζη, του Χατζηαβάτη και των υπόλοιπων ηρώων, ακολουθώντας το σενάριο της στιχουργού και σεναριογράφου που έπλασε με ευαισθησία και φαντασία τους αγαπημένους ρόλους μικρών και μεγάλων. Με το μοντάζ, τη μουσική και την προσεγμένη φροντίδα στις λεπτομέρειες, το animation παίρνει την τελική του μορφή και είναι έτοιμο να ζωντανέψει στην οθόνη.

Πρόκειται για ιστορίες του Καραγκιόζη, καθώς αυτό που κάνει ο Θεσσαλονικιός φανατικός οπαδός του, είναι να μεταφέρει τον γνωστό ήρωα από το πανί και πίσω από τη σκηνή σε animation μορφή. Τα βιντεάκια ανεβαίνουν ως αυτοτελή επεισόδια στο YouTube και ταξιδεύουν ήδη σε όλο τον κόσμο με αυτή τη μορφή. Ο Καραγκιόζης γίνεται YouTuber, μαθαίνει για την τεχνητή νοημοσύνη και για όλα τα σύγχρονα εργαλεία, παρέα με τα κολλητήρια του, παλεύει με τα κινητά και το ίντερνετ και πολλά ακόμη.

Οι animation ιστορίες γεννιούνται στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και έχουν κορμό την επικαιρότητα, κυρίως θέματα της καθημερινότητας, όπως άλλωστε και ο γνωστός Καραγκιόζης που πάντα καυτηρίαζε με τον δικό του τρόπο τα κακώς κείμενα της καθημερινότητας.

Όπως λέει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γιάννης Τσελίκας, ο Καραγκιόζης για τον ίδιο δεν ήταν απλώς ένας χαρακτήρας θεάτρου σκιών, ήταν και είναι μια ζωντανή έκφραση της ελληνικής παράδοσης και της καθημερινότητας και ο ίδιος θέλησε να δώσει μια νέα διάσταση στον Καραγκιόζη, διατηρώντας την αυθεντικότητά του αλλά και φέρνοντάς τον πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή.

«Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να τον μεταφέρω στον κόσμο του animation. Ξεκίνησα να δημιουργώ βίντεο για το YouTube, όπου ο Καραγκιόζης ζωντανεύει μέσα από ψηφιακή εικόνα και σύγχρονες τεχνικές αφήγησης. Θέλησα να συστήσω τον αγαπημένο αυτό ήρωα στις νεότερες γενιές, αλλά και να ξυπνήσω όμορφες αναμνήσεις στους μεγαλύτερους. Ο Καραγκιόζης δεν είναι απλώς ένας χαρακτήρας, αλλά μια αυθεντική φωνή που σχολιάζει την κοινωνία με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Για μένα, κάθε νέο animation είναι ένας τρόπος να κρατήσω ζωντανή μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, εξελίσσοντάς την και δίνοντάς της νέα πνοή μέσα από τη ματιά του σήμερα», σημειώνει ο κ. Τσελίκας.

Η αγάπη του για τον Καραγκιόζη ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Μόλις 7 ετών παρακολούθησε για πρώτη φορά μια παράστασή του και ενθουσιάστηκε. Με το πέρασμα του χρόνου η σπίθα και η αγάπη τον οδήγησαν να δει πέρα από το πανί και τις σκιές. Μεγαλώνοντας, οι ιστορίες του λαϊκού αυτού ήρωα, με το ιδιαίτερο χιούμορ και τη βαθιά του ανθρωπιά, αποτέλεσαν, όπως περιγράφει, όχι μόνο πηγή διασκέδασης αλλά και έμπνευσης. Με τα χρόνια, η αγάπη αυτή μάλιστα εξελίχθηκε σε δημιουργική ανάγκη.

«Σκέφτομαι συνέχεια πως έχω σκοπό να δώσω στον Καραγκιόζη κάθε φορά μια νέα σκηνή -ό,τι αποτυπώνει τη σύγχρονη κοινωνία, με όλα τα κακώς κείμενά της. Πώς θα αντιδρούσε; Τι θα έλεγε; Πώς θα σατίριζε όσα ζούμε καθημερινά; Αυτά τα ερωτήματα γίνονται η έμπνευση για κάθε δημιουργία μου και έχουμε στα animation μας ήδη πολλή επικαιρότητα. Σε αυτή τη διαδρομή δεν είμαι μόνος. Συνοδοιπόρος είναι μια ταλαντούχα στιχουργός, η Αναστασία Δούμα, που μοιράζεται την ίδια αγάπη για τον Καραγκιόζη και συμβάλλει δημιουργικά, προσδίδοντας ρυθμό, λόγο και επιπλέον ψυχή στο εγχείρημα», εξηγεί ο δημιουργός των βίντεο Gianni Tselini, όπως υπογράφει ο Γιάννης Τσελίκας τις δημιουργίες του.

Ενώ το κανάλι του στο YouTube: @vigitart8316 λέγεται πώς αλλιώς… «Καραγκιόζ κανάλ».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ