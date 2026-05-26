Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν την κατάρριψη αμερικανικού drone – «Έχουμε δικαίωμα να ανταποδώσουμε στις παραβιάσεις της εκεχειρίας»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ιράν
Φωτογραφία: IMA Media
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε μια εξέλιξη που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι «κατέρριψαν» αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου MQ-9 Reaper, έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας.

Ιράν – Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον μας ανήκει – Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης, οι δυνάμεις των IRGC προχώρησαν στην κατάρριψη αφού προηγουμένως εντόπισαν «εχθρικό αεροσκάφος» να εισέρχεται εντός του ιρανικού εναέριου χώρου.


Μάλιστα, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν αποκάλυψε ότι η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο drone.

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων – «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» προειδοποιεί ο Ρούμπιο

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις των Φρουρών «έβαλλαν επίσης εναντίον ενός drone τύπου RQ-4 και ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35 που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής χρονική στιγμή που σημειώθηκαν τα συγκεκριμένα περιστατικά.


Παράλληλα, οι IRGC έστειλαν ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί το «νόμιμο και οριστικό» δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από την πλευρά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για τα νέα ειδοποιητήρια του Ιουνίου – Ποιους αφορά

Μητσοτάκης για πετρέλαιο: Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο-Τι είπε για το ποσό

Η ενημέρωση του Google Chrome διορθώνει δύο κρίσιμα κενά ασφαλείας – Πώς να την εγκαταστήσετε άμεσα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου
περισσότερα
13:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Η Ελέν Λε Γκαλ στο enikos.gr: «Οι ημέρες της υποεπένδυσης στην άμυνα έχουν παρέλθει» – Τι αποκάλυψε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ για τις «Aspides»

Η Ευρώπη «δεν είναι μόνο διπλωματικός παράγοντας» απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, διαμην...
13:01 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο: «Δύο παιδιά, ο συνοδός και ο οδηγός πέθαναν» σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Μπούγκενχαουτ στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, καθώς έ...
12:15 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συναγερμός στο Βέλγιο έπειτα από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Βέλγιο, καθώς ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο και, σύμ...
10:46 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ιράν – Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον μας ανήκει – Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Μήνυμα στις ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα «αποτελούν πλέον ασπίδα» για τις αμερικανικέ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν