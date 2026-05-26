Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν την κατάρριψη αμερικανικού drone – «Έχουμε δικαίωμα να ανταποδώσουμε στις παραβιάσεις της εκεχειρίας»

Σε μια εξέλιξη που απειλεί να τινάξει στον αέρα την ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι «κατέρριψαν» αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου MQ-9 Reaper, έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Τεχεράνης, οι δυνάμεις των IRGC προχώρησαν στην κατάρριψη αφού προηγουμένως εντόπισαν «εχθρικό αεροσκάφος» να εισέρχεται εντός του ιρανικού εναέριου χώρου.



Μάλιστα, η στρατιωτική ηγεσία του Ιράν αποκάλυψε ότι η επιχείρηση δεν περιορίστηκε μόνο στο συγκεκριμένο drone.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι δυνάμεις των Φρουρών «έβαλλαν επίσης εναντίον ενός drone τύπου RQ-4 και ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35 που είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής χρονική στιγμή που σημειώθηκαν τα συγκεκριμένα περιστατικά.



Παράλληλα, οι IRGC έστειλαν ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί το «νόμιμο και οριστικό» δικαίωμα να απαντήσει σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από την πλευρά των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera