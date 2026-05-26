Χανιά: Απείλησε με μπαλτά τον νοικάρη του για τον λογαριασμό του ρεύματος – Ο καβγάς για το πάρκινγκ και τα όπλα

Ένας καβγάς για μία θέση στάθμευσης αποκάλυψε μία ιστορία σοβαρής αντιδικίας μεταξύ ενός 60χρονου από την Κίσσαμο και ενός 69χρονου αλλοδαπού, που νοικιάζει το σπίτι του πρώτου στα Χανιά.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα την Δευτέρα (25/5), όταν οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε καβγά για μια θέση στάθμευσης, όπως καταγγέλθηκε αρχικά. Ωστόσο, στη συνέχεια προέκυψαν οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών, που παραλίγο να εξελιχθούν σε αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος ημεδαπός από την Κίσσαμο μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής καταγγέλλοντας έναν 69χρονο Ρουμάνο για την κατάληψη θέσης στάθμευσης.

Ο μπαλτάς, το κουζινομάχαιρο και τα όπλα

Όταν κλήθηκε και ο 69χρονος στο τμήμα, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι παρκάρει στο σημείο καθώς έχει νοικιάσει το σπίτι του 60χρονου. Στη συνέχεια, ο αλλοδαπός αποκάλυψε φοβισμένος στους αστυνομικούς πως ο 60χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και με την απειλή μπαλτά και ενός κουζινομάχαιρου, κατάφερε να του αποσπάσει χρήματα, που ζητούσε για τον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για την υπόθεση, κατά τις οποίες βρήκαν στο σπίτι του 60χρονου από την Κίσσαμο μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι Τοκάρεφ και σφαίρες.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν.

Διαβάστε την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη χθες (25.05.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (1) πιστόλι με γεμιστήρα, (182) φυσίγγια, (1) πιστόλι φωτοβολίδων, (1) κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου