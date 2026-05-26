Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Χριστόφορος Σεβαστίδης

Για ακόμη μια θητεία αναδείχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθε για:

α) την συγκρότηση του προεδρείου της Ένωσης και

β) για την συγκρότηση επιτροπών.

Αναλυτικότερα, η σύνθεση του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (για 5η τη θητεία): Χριστόφορος Σεβαστίδης, πρόεδρος Εφετών

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, εφέτης

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Ασπρογέρακας, εφέτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντελής Μποροδήμος, πρόεδρος Πρωτοδικών

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζαχαρίας Παλιούρας, πρωτοδίκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μιχαήλ Τσέφας, εφέτης

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μαρίνα Κάβουρα, πρωτοδίκης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Χρήστος Φαρσαλιώτης, πρωτοδίκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Παντελής Μποροδήμος, Χρήστος Φαρσαλιώτης

Επιπλέον, αποφασίστηκε η συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών:

Α) Διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων:

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, εφέτης, Ανδρέας Μπότσαρης πρόεδρος Πρωτοδικών, Ειρήνη Βουγιουκαλάκη, πρωτοδίκης.

Β) Παρακολούθησης νομοθετικού έργου και νομολογιακής τεκμηρίωσης:

Χαράλαμπος Σεβαστίδης εφέτης, Γιάννης Ασπρογέρακας εφέτης, Λάμπρος Τσόγκας, εισαγγελέας Εφετών, Θεοκτή Νικολαΐδου, πρόεδρος Εφετών, Γιώργος Ρόλης, πρόεδρος Πρωτοδικών, Μαρία Τσέπη, πρωτοδίκης, Νίκος Μάνος, πρωτοδίκης.

Γ) Διεθνών σχέσεων:

Μιχάλης Τσέφας, εφέτης, Χρήστος Φαρσαλιώτης, πρωτοδίκης, Ζάχος Παλιούρας, πρωτοδίκης, Άρης Πλευράκης, πρωτοδίκης, Ευάγγελος Νικολάου, πρωτοδίκης.

Δ) Παρακολούθησης σχέσεων με θεσμικούς φορείς της Δικαιοσύνης

Παντελής Μποροδήμος, πρόεδρος Πρωτοδικών, Θωμάς Παπαδογρηγοράκος, πρόεδρος Πρωτοδικών, Κώστας Γκινάλης, πρωτοδίκης, Δημήτρης Στάθης, πρωτοδίκης, Παναγιώτης Κορκακάκης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ε) Εσωτερικής αλληλεγγύης και κοινωνικών δράσεων:Μαρίνα Κάβουρα, Πρωτοδίκης, Ευάγγελος Κωστακιώτης, Εφέτης, Ακριβή Ερμίδου, Πρωτοδίκης.