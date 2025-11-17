Οι αθλητικές μεταδόσεις 17/11/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/11/2025):

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Βίκος Ιωάννινων Elite League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τρεβίζο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

21:45 Novasports Start Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Τσεχία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Μάλτα – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Μαυροβούνιο – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Λιθουανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Γερμανία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers

08:01 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

