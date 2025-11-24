Ζέτα Μακρυπούλια: Διακαναλική παρουσία μέσα στον Δεκέμβριο

Διακαναλική παρουσία θα έχει μέσα στον Δεκέμβριο η Ζέτα Μακρυπούλια, σύμφωνα με την Reallife.

Στα σκαριά βρίσκεται ήδη η νέα εκπομπή της με τίτλο «Moments» στον ΑΝΤ1. Η προετοιμασία για την έναρξη των γυρισμάτων του νέου σόου συνεντεύξεων προχωρά με ταχύ βήμα. Στόχος του ΑΝΤ1 είναι το πρώτο επεισόδιο να γυριστεί μέσα στον Δεκέμβριο και να μεταδοθεί την περίοδο των εορτών.

Παράλληλα, η Ζ. Μακρυπούλια θα εμφανιστεί και στην prime time του Mega στο πολυαναμενόμενο reunion του «Πάρα πέντε» για τα 20 χρόνια από την έναρξη της θρυλικής σειράς.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει πάρει ήδη τις επιμέρους συνεντεύξεις που θα μεταδοθούν εμβόλιμες στο reunion, ενώ το κεντρικό γύρισμα για το επετειακό επεισόδιο-σόου θα γίνει μέσα στον Δεκέμβριο. Η Ζ. Μακρυπούλια ως Αμαλία θα δώσει το «παρών» μαζί με την Ντάλια, τη Ζουμπουλία, την Αγγέλα και τον Φώτη.