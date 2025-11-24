Κατερίνα Καραβάτου: Το ενδεχόμενο να την επαναφέρει με νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο εξετάζει ο ΑΝΤ1

Enikos Newsroom

Media

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Το ενδεχόμενο να επαναφέρει την Κατερίνα Καραβάτου με νέα εκπομπή από τον Ιανουάριο εξετάζει ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται διερευνητικές επαφές με πιθανούς συνεργάτες που θα πλαισιώσουν την Κ. Καραβάτου στη νέα εκπομπή της και εξετάζεται η διαθεσιμότητα προσώπων για την περίοδο μετά τον Ιανουάριο.

Η υλοποίηση των σχεδίων του ΑΝΤ1 θα κριθεί και από το αν θα βρεθούν διαθέσιμοι και κατάλληλοι συνεργάτες. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν πηγές από το Μαρούσι, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. Επιπλέον, δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποια ζώνη θα επιστρέψει η Κ. Καραβάτου.

15:30 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

