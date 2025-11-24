Μαρίνα Σάττι: Εκτός Madwalk η τραγουδίστρια – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Μαρίνα Σάττι

Μια είδηση της τελευταίας στιγμής μετέφερε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno» για την Μαρίνα Σάττι.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε: «Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί φυσικά ήταν να συμμετάσχει μεθαύριο στο MadWalk. Επικοινωνήσαμε με το MAD, υπάρχει ένα θέμα, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Περαστικά, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι μεθαύριο στο MadWalk και της ευχόμαστε περαστικά».

