Μαρινάκης: Καταβάλλονται ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες

«Καταβάλλονται, ξεκινώντας από σήμερα, ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες» ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειδικότερα, σήμερα, καταβάλλεται η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους του e-Efka.

Συνολικά το επίδομα θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ» σημείωσε.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στη χώρα μας, λέγοντας: «Πιστεύω ότι αυτά τα οποία διημείφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες καταδεικνύουν με τον πιο έντονο τρόπο ότι η χώρα μας, από έναν περιφερειακό παίκτη στα θέματα της ενέργειας, καθίσταται πια πρωταγωνιστής, αφενός ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο προς την ευρωπαϊκή ήπειρο με τελική κατάληξη μέχρι και την Ουκρανία, αφετέρου με τη δρομολόγηση πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην πατρίδα μας».

«Είναι κάτι το οποίο αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης», τόνισε, «για πολλές δεκαετίες, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εντός των επόμενων 18 μηνών στα υποθαλάσσια τεμάχια δυτικά της Κέρκυρας».

«Και αυτό, προφανώς, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη η οποία θωρακίζει τη χώρα μας γεωπολιτικά και ενεργειακά και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι όλη αυτή η επίμονη πολιτική αναβάθμισης της θέσης της χώρας μας που ακολουθήθηκε από την κυβέρνησή μας τα τελευταία χρόνια έχει πια συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τομέα της ασφάλειας. Θα οδηγήσουν σε περισσότερες επενδύσεις, στη διεύρυνση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την πατρίδα μας και, φυσικά, εφόσον έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα των εξορύξεων, σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών με ορίζοντα πια δεκαετιών».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στήριξης των πολιτών και την καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ και του επιδόματος ενοικίου αλλά, και την φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1.1.2026 λέγοντας πως «πατώντας πάνω στην πολύ καλή απόδοση των δημόσιων οικονομικών, είμαστε σε θέση από σήμερα να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας».

—-

Ειδικότερα, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας και οι δικαιούχοι επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα δουν το επίδομα των 250 ευρώ να ξεκινάει να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους από την Πέμπτη το απόγευμα. Το ποσό διπλασιάζεται, αυτομάτως, δηλαδή διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, για τα ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια και οι δύο.

Στις 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας. Αποτελώντας μόνιμη κυβερνητική πολιτική, θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο -εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια- και χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται: μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

– – – –

Έσοδα ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ από τον τουρισμό καταγράφονται για το πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για αύξηση κατά 9% στις εισπράξεις και κατά 4% στις αφίξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει ο ελληνικός τουρισμός.

«Η συλλογική αυτή επιτυχία, δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη ενίσχυσης της ανταποδοτικότητας του οφέλους του τουρισμού στην ελληνική κοινωνία, που κατανέμεται με δίκαιο και ισόρροπο τρόπο» δήλωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

– – – –

Περί το 1,1 δισ. ευρώ διέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προγράμματα εξοικονόμησης τις τελευταίες 15 μέρες, με δικαιούχους πάνω από 135.000 νοικοκυριά συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το Υπουργείο προχώρησε στην έγκριση και ανάρτηση των αρχικών πινάκων του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» που αφορούν περισσότερους από 33.000 πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου 25.000 ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 720 εκατ. ευρώ.

Έχουν, ήδη, προηγηθεί εγκρίσεις πάνω από 100.000 αιτήσεων, με προϋπολογισμό περίπου 350 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης & Θερμοσίφωνα» και ακόμα 2.679 αιτήσεις, με προϋπολογισμό περίπου 37 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω για Νέους».

—-

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν σε αιτήσεις του 2024, σε 82.870 αγρότες. Συνολικά καταβλήθηκαν 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Από τις πληρωμές αυτές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, προκειμένου οι ενισχύσεις να καταβάλλονται αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

– – – –

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχώρησε, την περασμένη Πέμπτη στην πρόσληψη 700 νέων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών προκειμένου να στελεχώσουν τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 81 συμπληρωματικές προσλήψεις που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών κατά την γ΄φάση προσλήψεων:

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν:

•Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

•Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

•Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

•Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

•Σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

– – – –

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 276 θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., με την οποία ενισχύονται κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στις εξής επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας: Αττικής, Πειραιώς & Αιγαίου, Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, καθώς επίσης η στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ’ επέκταση του Ε.Σ.Υ.

Οι προσλήψεις αυτές αποτελούν ακόμα μία ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται στο συνολικότερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

—-

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Το Σχέδιο Νόμου συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει έξι βασικά μέρη.

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.