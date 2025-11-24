ΗΠΑ: Τέλος εποχής για το DOGE της κυβέρνησης Τραμπ – «Δεν υπάρχει» πλέον το «υπουργείο» του Έλον Μασκ

Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ διαλύθηκε, ενώ απομένουν ακόμη οκτώ μήνες από τη λήξη της σύμβασής του, βάζοντας τέλος σε μια πρωτοβουλία που είχε παρουσιαστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ως σύμβολο της υπόσχεσής του για συρρίκνωση του κυβερνητικού μηχανισμού, η οποία όμως, σύμφωνα με τους επικριτές του, απέφερε ελάχιστα μετρήσιμα οφέλη.

«Αυτό δεν υπάρχει», δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου διαχείρισης προσωπικού (OPM), Scott Kupor, στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του DOGE, προσθέτοντας ότι δεν αποτελεί πλέον «κεντρική οντότητα».

Η δήλωση επιβεβαίωσε τις υποψίες ότι το DOGE, που δημιουργήθηκε με διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη του μέρα στο αξίωμα, ήταν καθ’ οδόν για διάλυση.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ και ο πρώην Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Βιβέκ Ραμασουάμι είχαν επιλεγεί για να ηγηθούν της προσπάθειας και αναμενόταν να οδηγήσουν «μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας» έως τις 24 Ιουλίου 2026.

«Προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς», δήλωσε ο Μασκ για το DOGE τον Φεβρουάριο, αγνοώντας το γεγονός ότι οι πράκτορες του τμήματος αρνούνταν σε πολλές περιπτώσεις να ταυτοποιηθούν, μείωναν τις δαπάνες των υπηρεσιών χωρίς διαβούλευση και δεν παρείχαν δημόσια λογοδοσία για το έργο τους.

«Δεν γνωρίζω περίπτωση όπου ένας οργανισμός να υπήρξε πιο διαφανής από τον οργανισμό DOGE», είχε σχολιάσει.

Οι υποψίες ότι το DOGE είχε διαλυθεί άρχισαν να εμφανίζονται νωρίτερα το καλοκαίρι, έπειτα από ρεπορτάζ του Politico τον Ιούνιο που ανέφερε ότι οι υπάλληλοι «έβαλαν σε κούτες» τα πράγματά τους στα κεντρικά γραφεία του τμήματος, όπου κοιμούνταν από τον Φεβρουάριο, και έψαχναν νέες κατοικίες.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τον έντονο διαδικτυακό καβγά μεταξύ Τραμπ και Μασκ, ενώ πολλοί πρώην υπάλληλοι ανησυχούσαν ότι η συμμετοχή τους στη μείωση κυβερνητικών προγραμμάτων και στην κατάργηση θέσεων εργασίας θα μπορούσε να επιφέρει ποινικές συνέπειες.

Μέχρι τον Μάιο, πάνω από 200.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είχαν απολυθεί και περίπου 75.000 είχαν αποδεχτεί παροχές εθελούσιας εξόδου.

Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι αυτές οι περικοπές εξοικονόμησαν δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ήταν αδύνατο για τους ειδικούς να επικυρώσουν αυτούς τους ισχυρισμούς λόγω της έλλειψης δημόσιας λογοδοσίας.

Ενώ οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το γεγονός ότι το DOGE φέρεται να μην υφίσταται πλέον, έγγραφα που αποκάλυψε το Reuters δείχνουν ότι το OPM, το γραφείο ανθρώπινου δυναμικού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έχει αναλάβει πολλές από τις προηγούμενες αρμοδιότητες του τμήματος. Πολλοί από τους βασικούς παίκτες του οργανισμού έχουν πλέον αναλάβει άλλους ρόλους στην κυβέρνηση.

Η πιο αξιοσημείωτη αποχώρηση ήταν αυτή του Joe Gebbia, συνιδρυτή του Airbnb, ο οποίος έχει πλέον αναλάβει, με οδηγίες Τραμπ, να ανανεώσει τις κυβερνητικές ιστοσελίδες. Από τότε, ο Gebbia έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία ιστότοπων για την πρόσληψη αστυνομικών στην Ουάσινγκτον και στην προβολή του εκτεταμένου προγράμματος τιμών φαρμάκων του προέδρου.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναφερθεί στο DOGE σε παρελθόντα χρόνο, ενώ η επίσημη αποχώρηση του Μασκ από την Ουάσινγκτον τον Μάιο ενίσχυσε περαιτέρω τις εικασίες.