Έλον Μασκ: «Θα κάνουμε λάθη» – Η ιδεολογική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ που συνδέεται με τις περικοπές του DOGE

Ο Έλον Μασκ, ο ισχυρότερος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, υπερασπιζόμενος τις σαρωτικές περικοπές που προωθεί σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει λάθη και θα υπάρξουν κι άλλα.

Ο Μασκ στάθηκε δίπλα στο λεγόμενο «Resolute Desk», στον χώρο του Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο, έχοντας τον μικρό του γιο στην αγκαλιά του -ενίοτε και στους ώμους του-, καθώς ο Τραμπ επαίνεσε το έργο του στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), λέγοντας ότι έχουν εντοπίσει στοιχεία «σοκ» για σπατάλες κρατικών πόρων.

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος, την ίδια στιγμή, υπέγραψε διάταγμα που επεκτείνει την επιρροή του Μασκ και δίνει το πράσινο φως στη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με περίληψη που παρείχε ο Λευκός Οίκος, το νέο εκτελεστικό διάταγμα διατάσσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να «συντονίζονται και να συμβουλεύονται» το DOGE για τη μείωση θέσεων εργασίας και τον περιορισμό των προσλήψεων.

Επιπλέον, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού θα απαιτεί από τις υπηρεσίες «να προσλαμβάνουν το πολύ έναν υπάλληλο για κάθε τέσσερις που αποχωρούν». Θα υπάρχουν εξαιρέσεις για θέσεις που αφορούν τη μετανάστευση, την επιβολή του νόμου και τη δημόσια ασφάλεια.

Παρά τις ανησυχίες ότι συγκεντρώνει υπερβολική εξουσία χωρίς λογοδοσία και διαφάνεια, ο Μασκ αυτοχαρακτηρίστηκε ως «ανοιχτό βιβλίο» καθώς απάντησε για πρώτη φορά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ένταξή του στην κυβέρνηση Τραμπ ως «ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος».

Ο ίδιος αστειεύτηκε ότι η εντατική εξέταση της επιρροής του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μοιάζει με «καθημερινή εξέταση από πρωκτολόγο». Υπερασπίστηκε το έργο του DOGE χαρακτηρίζοντάς το «κοινή λογική» και «όχι δρακόντειο ή ριζοσπαστικό».

«Ο λαός ψήφισε για μια μεγάλη κυβερνητική μεταρρύθμιση, και αυτό ακριβώς θα έχει», δήλωσε ο Μασκ. «Αυτό σημαίνει δημοκρατία».

Elon Musk joins Trump in the Oval Office as the president signs executive orders, calling US bureaucracy an “unelected fourth branch.”

He defends reforms against “hostile takeover” claims, saying “the public voted for major change.”#Trump #ElonMusk pic.twitter.com/ZB8XdoYpHo

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) February 11, 2025