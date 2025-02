Έλον Μασκ: Οι νέοι στόχοι του «άτυπου CEO» των ΗΠΑ για την αποδόμηση του ομοσπονδιακού κράτους – Οι «ευλογίες» του Τραμπ που προκαλούν ανησυχία στο Πεντάγωνο

Η επιρροή του Έλον Μασκ στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ συνεχώς αυξάνεται, με τον ίδιο να αναζητά νέους στόχους για τον μηχανισμό αποδόμησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, με τις ευλογίες φυσικά του Αμερικανού Προέδρου.

Αν και ο Τραμπ έχει εμπιστευτεί στον Μασκ τον ρόλο του ηγέτη της αναμόρφωσης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), ταυτόχρονα προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι η δύναμη που συγκεντρώνει ο δισεκατομμυριούχος, χωρίς εκλογική νομιμοποίηση, φαίνεται να αγγίζει τα όρια της συνταγματικής «ανωμαλίας».

Nothing polls higher than cutting government spending https://t.co/koxhurgmMb



Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι αναμένει από τον Μασκ να ανακαλύψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια απάτης και κατάχρησης στο Πεντάγωνο, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου που θα ηγηθεί ο ίδιος ο Μασκ.

«Θα του πω πολύ σύντομα, ίσως σε 24 ώρες, να πάει να ελέγξει το Υπουργείο Παιδείας. Μετά θα πάμε στον Στρατό. Ας ελέγξουμε τον Στρατό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Fox News για το Super Bowl, ένα απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Κυριακή το πρωί.

«Θα βρούμε δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες και καταχρήσεις», δήλωσε.

Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου, σύμφωνα με το Reuters, πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ανά έτος. Τον Δεκέμβριο, ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που εξουσιοδοτούσε δαπάνες ύψους 895 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Μασκ, τον οποίο ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει ειδικό κυβερνητικό υπάλληλο, έχει αναλάβει από τον Τραμπ την ηγεσία μιας προσπάθειας να μειωθεί ο αριθμός των ομοσπονδιακών υπαλλήλων στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι συνεργάτες του Μασκ έχουν ζητήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και σε υπολογιστικά συστήματα διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουόλτζ, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Κυριακή, ανέφερε ότι οι διαδικασίες ναυπήγησης πλοίων του Πενταγώνου θα μπορούσαν να είναι μια περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) και αναφέρθηκε στις «σπατάλες» του Πενταγώνου.

«Όλα εκεί φαίνονται να κοστίζουν πάρα πολύ, να διαρκούν πολύ και να προσφέρουν ελάχιστα στους στρατιώτες… Χρειαζόμαστε επιχειρηματίες να πάνε εκεί και να αναμορφώσουν απόλυτα τις διαδικασίες του Πενταγώνου», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

«Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στη ναυπήγηση πλοίων, η οποία είναι απόλυτο χάος», πρόσθεσε.

Η σπατάλη και η αναποτελεσματικότητα στο Πεντάγωνο έχουν επικριθεί εδώ και χρόνια από πολιτικούς όλων των παρατάξεων. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί και τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων υποστηρίζουν ότι το DOGE του Μασκ δεν διαθέτει την εξειδίκευση για να αναδομήσει το Πεντάγωνο, ενώ οι προσπάθειές του κινδυνεύουν να εκθέσουν απόρρητα προγράμματα.

Επίσης, οι εταιρείες του Μασκ διατηρούν σημαντικά συμβόλαια με το Πεντάγωνο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων.

Η ανεξέλεγκτη χρήση της εκτελεστικής εξουσίας από τον Τραμπ για να αποδυναμώσει υπηρεσίες που προστατεύονται από τον νόμο, να απολύσει υπαλλήλους και να σταματήσει δαπάνες που ήδη έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο, έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι παραβιάζει ανοιχτά το Σύνταγμα, καταλαμβάνοντας εξουσίες που δεν του ανήκουν.

Ωστόσο, ο ρόλος του Μασκ, με την εξουσία που διαθέτει χωρίς να έχει εκλεγεί, είναι άνευ προηγουμένου. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απολύει ή στέλνει σε υποχρεωτική άδεια κυβερνητικούς υπαλλήλους, καταστρέφει την USAID και αποκτά δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες για εκατομμύρια Αμερικανούς – όλα αυτά χωρίς καμία λογοδοσία.

USAID is a criminal organization.

Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025