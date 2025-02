ΗΠΑ: Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ κλείνουν την USAID – «Είναι εγκληματική οργάνωση, δεν διορθώνεται»

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που ηγείται των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δραστικές περικοπές στις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους, δήλωσε σήμερα ότι εργάζεται για το κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID).

Ο Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, συζήτησε σήμερα για το έργο της νεοσύστατης υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) -την οποία έχει αναλάβει- με χρήστες στο Χ, του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τον Μασκ να περιορίσει τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους και να το καταστήσει πιο αποτελεσματικό.

Στη συζήτηση αυτή πήραν μέρος ο Βίβεκ Ραμασουάμι, πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Τζόνι Ερνστ και Μάικ Λι.

Ο Μασκ δήλωσε ότι εργάζονται για να κλείσουν την USAID. «Δεν διορθώνεται», εκτίμησε.

Χθες Κυριακή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε επιτεθεί στη USAID μέσω ανάρτησής του στο Χ, στην οποία ανέφερε ότι η υπηρεσία αυτή «είναι εγκληματική οργάνωση», ενώ πρόσθεσε: «Ξέρατε ότι η USAID, χρησιμοποιώντας δολάρια από τους δικούς σας φόρους, χρηματοδότησε έρευνες για βιολογικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19, που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους;», χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό, ούτε να επεκταθεί.



Επίσης χθες το Reuters μετέδωσε ότι δύο κορυφαία στελέχη της USAID, αρμόδια για θέματα ασφαλείας, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το Σάββατο το βράδυ, επειδή εναντιώθηκαν στο να δοθεί πρόσβαση σε εκπροσώπους του Μασκ σε ευαίσθητα δεδομένα.

Η USAID είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023 οι ΗΠΑ προσέφεραν 72 δισ. δολάρια βοήθειας σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα που κάλυπταν υπηρεσίες υγείας για γυναίκες, πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το 2024 η υπηρεσία προσέφερε το 42% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας που καταγράφεται από τον ΟΗΕ.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει να παγώσει σχεδόν το σύνολο της βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της πολιτικής του «η Αμερική πρώτα», προκαλώντας σοκ στις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Αναφερόμενος ευρύτερα στις περικοπές δαπανών στις ΗΠΑ και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ο Μασκ εκτίμησε πως η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να μειώσει το αμερικάνικο έλλειμμα κατά ένα τρισ. δολάρια του χρόνου. Ωστόσο δεν διευκρίνισε πώς θα γίνει αυτό.

Στο μεταξύ, ανησυχία επικρατεί στις ΗΠΑ μετά το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο καταβάλλει πληρωμές ύψους 6 τρισ. δολαρίων ετησίως εκ μέρους ομοσπονδιακών υπηρεσιών και στο οποίο περιέχονται προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων Αμερικανών που λαμβάνουν επιδόματα, επιστροφές φόρων και άλλες παροχές από την κυβέρνηση.

Ο Δημοκρατικός Πίτερ Ουέλτς, μέλος της επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους ο Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών, στο οποίο, όπως κατήγγειλε, περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φορολογούμενων.

Ωστόσο ο Μασκ φαίνεται να έχει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου. Όταν ρωτήθηκε αν ο Μασκ κάνει καλή δουλειά, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι πολύ καλός στις περικοπές δαπανών. Μερικές φορές δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό και δεν θα πάμε εκεί που θέλει. Αλλά πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι ένας έξυπνος τύπος, πολύ έξυπνος. Και μειώνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού μας».

