Grammy 2025: Μια τελετή γεμάτη πολιτικά υπονοούμενα – Τα ηχηρά μηνύματα και οι σπόντες των καλλιτεχνών κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η 67η απονομή των βραβείων Grammy δεν ήταν απλώς μια γιορτή της μουσικής βιομηχανίας, η οποία αποθέωσε τη Beyoncé και τον Kendrick Lamar, αλλά και μια βραδιά γεμάτη πολιτικά υπονοούμενα, κοινωνικά μηνύματα και αιχμές για τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας πως η μουσική παραμένει ένα ισχυρό όπλο έκφρασης, ακόμα και σε ταραγμένες πολιτικές εποχές.

Σε μια τελετή που προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο λαμπερό θέαμα και τη στήριξη των θυμάτων των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, καλλιτέχνες έκαναν δηλώσεις με σαφή πολιτική χροιά, ενώ η ίδια η μουσική ανέδειξε ιστορικές στιγμές και πρωτοφανείς διακρίσεις.

Η Beyoncé και ο Kendrick Lamar ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς, με τη βασίλισσα της ποπ να κατακτά το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Cowboy Carter» και να γίνεται η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κερδίζει το βραβείο έπειτα από 26 χρόνια – τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο, ήταν με το άλμπουμ «The Miseducation of Lauryn Hill» της Lauryn Hill το 1999. Επιπλέον, έγινε η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερο Country Άλμπουμ.

Ο Lamar σάρωσε με το «Not Like Us», το οποίο κέρδισε τόσο στην κατηγορία Record of the Year όσο και στο Τραγούδι της Χρονιάς, ένα διπλό «χτύπημα» που σπάνια επιτυγχάνεται από τραγούδι της hip-hop σκηνής.

Η τελετή, την οποία παρουσίασε ο Trevor Noah, είχε έναν κοινωνικό και πολιτικό τόνο, ανά διαστήματα, με καλλιτέχνες να κάνουν έμμεσες ή άμεσες αναφορές στην πολιτική κατάσταση των ΗΠΑ, εν μέσω της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Shakira αφιέρωσε το βραβείο της Best Latin Pop Album, για το άλμπουμ «Las Mujeres Ya No Lloran», στους μετανάστες. «Σας αγαπάμε», δήλωσε. «Αξίζετε. Και θα αγωνίζομαι πάντα μαζί σας».

Shakira at the #Grammys: “I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You are loved. You are worth it and I will always fight with you.” https://t.co/9dIiaa1yj3 pic.twitter.com/wcQlMFq4J0 — Deadline (@DEADLINE) February 3, 2025

Η Lady Gaga, όταν ανέβηκε στη σκηνή με τον Bruno Mars για να παραλάβουν το βραβείο της κατηγορίας Best Pop Duo/Group Performance, για το τραγούδι «Die With a Smile», έστειλε το δικό της μήνυμα: «Τα τρανς άτομα δεν είναι αόρατα».

Lady Gaga: “Trans people are not invisible. Trans people deserve love, the queer community deserves to be lifted up. Music is love. Thank you.” #GRAMMYs pic.twitter.com/aoAOZ1njAl — Variety (@Variety) February 3, 2025



Η Alicia Keys, που τιμήθηκε με το Dr. Dre Global Impact Award, έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης Τραμπ. «Αυτό δεν είναι η στιγμή να καταπνίξουμε τη διαφορετικότητα των φωνών», δήλωσε.

«Η DEI (Διαφορετικότητα, Ισότητα και Ένταξη) δεν είναι απειλή, είναι δώρο. Και όσο περισσότερες φωνές, τόσο πιο δυνατός ο ήχος», είπε και πρόσθεσε: «Όταν καταστροφικές δυνάμεις προσπαθούν να μας κάψουν, αναδυόμαστε από τις στάχτες σαν φοίνικες».

Alicia Keys at the #GRAMMYs: “DEI is not a threat, it’s a gift.” FACTS. 💯 pic.twitter.com/GTehdMhRcg — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 3, 2025



Παρότι οι πολιτικές δηλώσεις φέτος δεν ήταν τόσο εκρηκτικές όσο το 2017, σχολιάζουν οι New York Times, όταν η Katy Perry εμφανίστηκε με περιβραχιόνιο που έγραφε «persist» (επιμείνετε) και το hip-hop συγκρότημα A Tribe Called Quest έκλεισε την εμφάνισή του φωνάζοντας «resist» (αντισταθείτε), οι αναφορές στην πολιτική κατάσταση ήταν αναπόφευκτες.

Ο Trevor Noah, γνωστός για το αιχμηρό του χιούμορ, σχολίασε σαρκαστικά το θέμα της μετανάστευσης: «Σήμερα τιμάμε τους καλύτερους στη μουσική, όπως επιλέχθηκαν από τα 13.000 μέλη της Recording Academy – και 20 εκατομμύρια παράνομους μετανάστες».

A lot of them cringed when Trevor Noah said that “20 million illegal immigrants” line, including Docheii. 🎥 @TWDTV1 #Grammys pic.twitter.com/AVF620izEk — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) February 3, 2025



Ο ίδιος δεν παρέλειψε να σατιρίσει και τη νέα οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, λέγοντας: «Απολαύστε αυτή τη βραδιά, γιατί μπορεί να είναι η τελευταία φορά που παρουσιάζω κάτι σε αυτή τη χώρα», είπε, ενώ αργότερα αστειεύτηκε με τους νέους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε μια νέα περιοδεία», είπε o Noah, αναφερόμενος στη νέα περιοδεία της Beyoncé. «Το σιρόπι σφενδάμου θα κοστίζει 50 δολάρια».