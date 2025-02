Grammy 2025: Ιστορική βραδιά για την Beyonce, σαρωτικός ο Kendrick Lamar – Όλοι οι μεγάλοι νικητές

Με την 67η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy, που πραγματοποιείται στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Beyoncé έχει ήδη γράψει ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Country Άλμπουμ, ενώ παράλληλα προστέθηκε στη μικρή λίστα των τεσσάρων μαύρων γυναικών που έχουν κερδίσει το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς – μια διάκριση που δεν είχε απονεμηθεί σε μαύρη γυναίκα εδώ και 26 χρόνια.

«Νιώθω πραγματικά γεμάτη και με τιμά», δήλωσε συγκινημένη η Beyoncé κατά την παραλαβή του βραβείου της. «Θέλω να ευχαριστήσω τα Grammy, κάθε τραγουδοποιό, κάθε συνεργάτη, κάθε παραγωγό, για όλη τη σκληρή δουλειά».

“It’s been many many years.” – Beyoncé during her acceptance speech at the 2025 #Grammys for her Album of the Year win with #CowboyCarter pic.twitter.com/cVuQsCUkUW — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025



Ο Kendrick Lamar αναδείχθηκε κι αυτός μεγάλος νικητής της βραδιάς, κατακτώντας το βραβείο Record of the Year με το «Not Like Us», ένα diss τραγούδι προς τον Drake, ενώ απέσπασε και το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το ίδιο κομμάτι. Συνολικά, έφυγε από την τελετή με τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Rap Performance.

kendrick lamar with his multiple grammy awards, 2025. pic.twitter.com/FsBMbQ6rCD — ً (@kdotsmedia) February 3, 2025



Η Chappell Roan αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στον χώρο της μουσικής, ενώ η Sabrina Carpenter κατέκτησε δύο βραβεία: Καλύτερη Pop Solo Ερμηνεία για το «Espresso» και Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ για το άλμπουμ «Short n’ Sweet».

Οι νικητές της βραδιάς

Album of the Year: Beyoncé – Cowboy Carter

Beyoncé – Cowboy Carter Record of the Year: Kendrick Lamar – Not Like Us

Kendrick Lamar – Not Like Us Song of the Year: Kendrick Lamar – Not Like Us

Kendrick Lamar – Not Like Us Best New Artist: Chappell Roan

Chappell Roan Best Pop Solo Performance: Sabrina Carpenter -Espresso

Sabrina Carpenter -Espresso Best Pop Vocal Album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet Best Pop Duo/Group Performance: Lady Gaga & Bruno Mars -Die With a Smile

Lady Gaga & Bruno Mars -Die With a Smile Best Rap Album: Doechii – Alligator Bites Never Heal

Doechii – Alligator Bites Never Heal Best Rap Performance: Kendrick Lamar – Not Like Us

Kendrick Lamar – Not Like Us Best Country Album : Beyoncé – Cowboy Carter

: Beyoncé – Cowboy Carter Best Country Duo/Group Performance: Beyoncé featuring Miley Cyrus – II Most Wanted

Beyoncé featuring Miley Cyrus – II Most Wanted Best Country Song: Kacey Musgraves – The Architect

Kacey Musgraves – The Architect Best Country Solo Performance: Chris Stapleton – It Takes a Woman

Chris Stapleton – It Takes a Woman Best Rock Album: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

The Rolling Stones – Hackney Diamonds Best Rock Performance: The Beatles – Now and Then

The Beatles – Now and Then Best Rock Song: St Vincent – Broken Man

St Vincent – Broken Man Best R&B Album: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Chris Brown – 11:11 (Deluxe) Best R&B Performance: SZA – Saturn

SZA – Saturn Best R&B song: SZA – Saturn

SZA – Saturn Best Melodic Rap Performance: Rapsody featuring Erykah Badu – 3:AM

Rapsody featuring Erykah Badu – 3:AM Best Folk Album: Gillian Welch and David Rawlings – Woodland

Gillian Welch and David Rawlings – Woodland Best Dance/Electronic Music Album: Charli xcx – Brat

Charli xcx – Brat Best Dance Pop Recording: Charli xcx – Von Dutch

Charli xcx – Von Dutch Best Dance/Electronic Recording: Justice and Tame Impala – Neverender

Justice and Tame Impala – Neverender Best Alternative Music Album: St Vincent – All Born Screaming

St Vincent – All Born Screaming Best Alternative Music Performance: St Vincent – Flea

St Vincent – Flea Best Latin Pop Album: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran Best Global Music Album: Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II

Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra – Alkebulan II Best African Music Performance: Tems – Love Me JeJe

Tems – Love Me JeJe Best Música Urbana Album: Residente – Las Letras Ya No Importan

Residente – Las Letras Ya No Importan Songwriter of the Year, non-classical: Amy Allen

Amy Allen Producer of the Year, non-classical: Daniel Nigro

Η τελετή ξεκίνησε με μια ερμηνεία του «I Love L.A.» του Randy Newman, ενώ ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Trevor Noah, έκανε έκκληση στους θεατές να συνεισφέρουν στην ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Η Billie Eilish παρουσίασε το «Birds of a Feather» σε μια σκηνή διαμορφωμένη ώστε να αναπαριστά ένα τοπίο καμένο από φωτιές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την κλιματική κρίση.

Billie Eilish full performance of “birds of a feather” at the #GRAMMYs pic.twitter.com/13gmI6iGyh — Keyv’ (@Kvn_bjx) February 3, 2025



Η βραδιά περιλάμβανε, επίσης, μια ιδιαίτερη τιμητική αναφορά στον Quincy Jones, έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς παραγωγούς όλων των εποχών. Παράλληλα, η διοργάνωση αφιέρωσε μέρος των εσόδων της για την υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών του Λος Άντζελες.