Καραμανλής – Σαμαράς: Η νέα κοινή εμφάνιση στην παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα – Οι παρουσίες, οι απουσίες και τα πηγαδάκια

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο: «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη. Το έργο, το οποίο αναλύει τις δομικές παθογένειες της χώρας, σχολίασαν η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, ο καθηγητής Ηλίας Παπαϊωάννου και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Δώρας Αναγνωστοπούλου.

Η κοινή εμφάνιση Καραμανλή – Σαμαρά και η απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η εκδήλωση «μαγνήτισε» τα βλέμματα όχι μόνο για το περιεχόμενό της, αλλά και για το γεγονός ότι έλαβε χώρα, ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, μόλις έναν μήνα μετά την προηγούμενη συνάντησή τους, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν παρέστη.

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ομιλίες, το ενδιαφέρον της αίθουσας μονοπώλησε η πρώτη σειρά των καθισμάτων. Έναν μήνα μετά την κοινή τους παρουσία στις 26 Μαΐου, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκαν ξανά σε μια χρονική συγκυρία που πυροδοτεί έντονα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού.

Αν και βρίσκονταν στην ίδια σειρά, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν κάθονταν δίπλα-δίπλα. Ο Κώστας Καραμανλής είχε στα δεξιά του τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο είχε μακρά συνομιλία, ενώ λίγες θέσεις παραπέρα, σε διπλανό διάζωμα, κάθισε ο Αντώνης Σαμαράς, έχοντας ανάμεσά τους τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ.

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσαν τα πολιτικά πηγαδάκια, όπως αυτό του Νίκου Δένδια με τον Βασίλη Κικίλια. Συγκεκριμένα σχολιάστηκε η απουσία γραβάτας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος απάντησε με χιούμορ: «Εμείς είμαστε της λαϊκής δεξιάς».

Στο μικροσκόπιο των παρισταμένων μπήκε και η ταξιθεσία, καθώς δίπλα στον Νίκο Δένδια, είχε οριστεί να καθίσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε μια βραδιά όπου οι αποστάσεις και οι επαφές των κορυφαίων στελεχών της κεντροδεξιάς, συζητήθηκαν εξίσου με το ίδιο το βιβλίο.

Οι προσκεκλημένοι της βραδιάς

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε ένα σημείο συνάντησης ολόκληρου του πολιτικού, επιχειρηματικού και πνευματικού κόσμου της χώρας, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα από όλες τις πτέρυγες σε μια εντυπωσιακή κοινή παρουσία.

Στο αμφιθέατρο βρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, καθώς και οι υπουργοί Θεόδωρος Λιβάνιος, Χρήστος Σταϊκούρας και Δημήτρης Παπαστεργίου. Τον πολιτικό κόσμο εκπροσώπησαν επίσης με την παρουσία τους οι Μαρία Δαμανάκη, Νίκος Χριστοδουλάκης, Γιώργος Αλογοσκούφης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Μιλένα Αποστολάκη, Ζέτα Μακρή, Λευτέρης Αυγενάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Παπουτσής, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου και Τάσος Γιαννίτσης.

Παράλληλα, ισχυρή ήταν η εκπροσώπηση από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο, καθώς το «παρών» έδωσαν η Μαριάννα Λάτση, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Κώστας και η Μαρίνα Λαλιώτη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, καθώς και ο Άγγελος Φιλιππίδης.