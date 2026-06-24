Χανιά: Δύο τουρίστριες φώναζαν και κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο – Τραυμάτισαν και αστυνομικό

Δύο τουρίστριες από τη Λευκορωσία συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Χανίων, καθώς προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βαρσοβία και τραυμάτισαν αστυνομικό. Κατά την πτήση κάπνιζαν, φώναζαν και αρνούνταν να συμμορφωθούν, ενώ μετά την προσγείωση η μία επιτέθηκε σε αστυνομικό προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι.

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Κοινωνία

αεροπλάνο
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο τουρίστριες από τη Λευκορωσία συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Χανίων, μετά από σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βαρσοβία.
  • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι δύο γυναίκες κάπνιζαν παράνομα, φώναζαν και αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του πληρώματος.
  • Μετά την προσγείωση, η μία τουρίστρια επιτέθηκε σε αστυνομικό, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

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Δύο τουρίστριες από τη Λευκορωσία, ηλικίας 45 και 47 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας (22/6/2027) στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» των Χανίων, μετά από σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια πτήσης από την Βαρσοβία προς τα  Χανιά, τα οποία κατέληξαν στον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

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Το χρονικό της αναστάτωσης στον αέρα

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι δύο γυναίκες εμφάνισαν εξαιρετικά απείθαρχη συμπεριφορά, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των συνεπιβατών τους και του πληρώματος. Συγκεκριμένα:

Κάπνιζαν παράνομα μέσα στο αεροσκάφος. Φώναζαν και δημιουργούσαν αναταραχή.

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Αρνούνταν πεισματικά να συμμορφωθούν με τις επανειλημμένες υποδείξεις του προσωπικού.

Το πλήρωμα ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές του αεροδρομίου Χανίων για την κατάσταση, προκειμένου να παρέμβουν αμέσως μετά την προσγείωση.

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Η επίθεση στην αστυνομία και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, αστυνομικοί περίμεναν τις δύο γυναίκες για να τις οδηγήσουν στο τμήμα. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν η μία από τις δύο τουρίστριες, σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να κλωτσάει και να χτυπά βίαια έναν αστυνομικό.

Ο αστυνομικός υπέστη κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και του τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Οι δύο γυναίκες τελικά ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη, καθώς οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχέ

Πηγή: zarpanews

 

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