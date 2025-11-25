Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση – Αιτία ένας… απείθαρχος επιβάτης

Επείγουσα αναγκαστική προσγείωση ζήτησε να πραγματοποιήσει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αεροσκάφος λίγο νωρίτερα.

Τo αεροσκάφος της Easyjet που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ με προορισμό την Χουγκάρντα της Αιγύπτου, ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, έγινε λόγω ενός… απείθαρχου επιβάτη.

Ο επιβάτης, που αναστάτωσε την πτήση σε τέτοιο βαθμό που το πλήρωμα αναγκάστηκε να ζητήσει την αναγκαστική του προσγείωση, αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο με τη συνδρομή των αστυνομικών του αερολιμένα, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε ξανά με προορισμό την Αίγυπτο.

Δείτε την αλλαγή πορείας του αεροσκάφους όπως καταγράφηκε από το Flyradar24: