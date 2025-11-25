Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ Ισραηλινών τουριστών και Παλαιστινίων – Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία

Μικρής έντασης επεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών τουριστών και Παλαιστινίων, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/11) στην πλατεία Λιονταριών, στο Ηράκλειο. Οι αστυνομικές αρχές παρενέβησαν άμεσα και προχώρησαν σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι έφτασαν με κρουαζιερόπλοιο στο Ηράκλειο, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με μικρή ομάδα Παλαιστινίων, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η ένταση κλιμακώθηκε στιγμιαία, με σπρωξίματα και φωνές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν σε περίπου 20 προσαγωγές για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονταν και Έλληνες.

Μάλιστα, ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονταν και οικογένειες Ισραηλινών και ηλικιωμένοι.

Το επεισόδιο έληξε χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα και το κέντρο της πόλης έχει επανέλθει σε πλήρη ηρεμία.