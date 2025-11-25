Τορίνο: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο χειρουργείο του 18χρονου Μάριου – «Ο δότης είναι ο φύλακας άγγελος του γιου μου»

Θετικά και ελπιδοφόρα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 18χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Τορίνο της Ιταλίας, σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε η μητέρα του, χθες (24/11) ολοκληρώθηκε και το δεύτερο χειρουργείο και ο 18χρονος σήμερα ξύπνησε, ζητώντας την αγκαλιά της μητέρας του. Συνεργάζεται με υπομονή με τους ιατρούς, ωστόσο έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.

«Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιου μου και για την οικογένειά του», γράφει η μητέρα του.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο Μαριάκος όπως τον λέω εγώ, σήμερα ξύπνησε Μόλις με είδε ήθελε να τον πάρω αγκαλιά. Συνεργάζεται με υπομονή σε ότι λένε οι γιατροί και με πολύ χαμηλή φωνή που σχεδόν ακούγεται είπε: «θέλω να πάω σπίτι». Επίσης είπε ότι δεν φοβάται και να τον βγάλουμε μια φωτογραφία όπως είναι τώρα.

Το δεύτερο χειρουργείο ολοκληρώθηκε χθες.

Τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά βήματα να κάνουμε, αλλά έχουμε και τον δρόμο πια για να περπατήσουμε.

Η πίστη όλων μας, oι προσευχές και αυτός ο μεγάλος γιατρός και άνθρωπος ο καθηγητής Romagnoli με την ομάδα του έδωσαν στον Μάριο την ζωή του.

Θα ευχαριστώ σε όλη μου την ζωή και θα προσεύχομαι για τον δότη που είναι ο φύλακας άγγελος του γιού μου και για την οικογένειά του.

Και θα στείλω και μια τεράστια δημόσια αγκαλιά στον αφανή ήρωα της ιστορίας μας τον γιο μου τον Βασίλη που από την πρώτη στιγμή φώναζε ότι ο Μάριος θα γίνει καλά!

Και φυσικά όλος εσάς που μας στηρίζετε».

