Δεύτερη επέμβαση αύριο για τον 18χρονο Μάριο – «Είναι μεγάλος αγωνιστής, χρειάζεται μόνο μια προσευχή», λέει η μητέρα του

Την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής του ενάντια στο σπάνιο σύνδρομο με το οποίο γεννήθηκε, δίνει ο 18χρονος Μάριος, ο οποίος υποβλήθηκε ήδη σε μία πρώτη επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων στο Τορίνο.

Η επέμβαση αυτή πήγε καλά, σύμφωνα με τους γιατρούς, ενώ αύριο ο 18χρονος, με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, αναμένεται να υποβληθεί και σε δεύτερο, πιο κρίσιμο χειρουργείο.

Η μητέρα του βρίσκεται στο πλευρό του, σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που δίνει, ώστε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του και να ακολουθήσει την μεγάλη του αγάπη, που είναι το θέατρο και το τραγούδι.

«Ένα δύσκολο χειρουργείο έκανε ο Μάριος, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολλές ώρες. Ο Μάριος είναι σε μια σταθερή κατάσταση. Περιμένουμε να μπει στο δεύτερο χειρουργείο, το οποίο θα κάνει αύριο μάλλον. Οι γιατροί μου λένε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εδώ οι γιατροί είναι πολύ διαφορετικοί, οι γιατροί είναι πάντα αισιόδοξοι στην Ιταλία», είπε αρχικά η μητέρα του 18χρονου στον ΑΝΤ1.

«Είναι μεγάλος αγωνιστής ο Μάριος. Ο Μάριος φανταστείτε με τη δόση της καταστολής που παίρνει τώρα και πριν από λίγο εγώ που ήμουν στην εντατική και του μίλησα, άνοιξε τα μάτια του και προσπαθούσε να μου απαντήσει. Θέλω να είναι προσεκτικοί πολύ όλοι για το τι λένε για τον Μάριο. Δεν χρειάζονται τα μεγάλα πάρτι, χρειάζεται μόνο μια προσευχή, πολύ μεγάλη, δυνατή και μόνο αγάπη. Μόνο αυτή την ενέργεια χρειάζεται ο Μάριος στο αυριανό χειρουργείο», κατέληξε η μητέρα του.