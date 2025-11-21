Τορίνο: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο

Δάκρυα χαράς για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, ο οποίος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο.

Η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα, Παρασκευή 21/11, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα social media.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί κάποιο συμβατό μόσχευμα.

Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille.

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για την γιορτή του

Η μητέρα του Μάριου, Εύη Βέρρη, του ευχήθηκε σήμερα χρόνια πολλά με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Μαριάκο μου χρόνια πολλά, περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λένε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας.

Και η δική μου “Άλλη εγώ ” αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:

Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:

Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!».