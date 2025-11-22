Τραμπ: «Το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία δεν είναι οριστικό» – Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών την Τρίτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ έριξε το γάντι στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι είχε μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη για να εγκρίνει το σχέδιό του από 28 σημεία για ειρήνευση, το οποίο καλεί το Κλιεβο να παραχωρήσει έδαφος, να αποδεχτεί περιορισμούς στο στρατό της και να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, τότε ξέρεις, θα πρέπει απλά να συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω», είπε. «Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι που δεν έχει αποδεχτεί», είπε ο Τραμπ την Παρασευή, ενώ το Σάββατο το πρωί (ώρα ΗΠΑ) είπε ότι αν δεν το δεχτεί θα μπορεί να συνεχίσει να πολεμά όσο θέλει, με όλη του την καρδιά».

Η ευρωπαϊκή διάσκεψη της Τρίτης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία, αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ’ αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ’ αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», είπε.

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ… άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν». «Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης. «Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», είπε.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Μέλη του αμερικανικού Κονγκρέσου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν «σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου» του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα επιτύχουμε αυτή τη βιώσιμη ειρήνη προσφέροντας τη μία παραχώρηση μετά την άλλη στον Πούτιν και πλήττοντας μοιραία την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά την ισχύ και δεν θα σεβαστεί καμία συμφωνία, αν δεν διασφαλίζεται μέσω του εξαναγκασμού», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους 3 Δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος γερουσιαστής και ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

«Οφείλουμε να διαβουλευθούμε στενά με τους ουκρανούς εταίρους μας και τους εταίρους μας του ΝΑΤΟ σχετικά με την ακολουθητέα οδό. Οφείλουμε να ασκήσουμε πραγματική πίεση επί της Ρωσίας για να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της πανίσχυρης επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, αντέδρασε επίσης στις προτάσεις Τραμπ με ξεχωριστή ανακοίνωση.

«Το αποκαλούμενο “ειρηνευτικό σχέδιο” παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς την ικανότητά του να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκαστεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», καταγγέλλει ο Ρότζερ Γουίκερ. «Το μέγεθος και η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για την κυβέρνησή της και τον λαό της», είπε.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)