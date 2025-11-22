Ασπρόπυργος: Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 300 επιβάτες – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Hellenic Train

Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε τρένο με 300 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, με αποτέλεσμα ο συρμός να ακινητοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στον Ασπρόπυργο.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η Hellenic Trainμ η αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση να διαμορφώνεται στα 83 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, εξαιτίας του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση, προστίθεται στην ανακοίνωση.

