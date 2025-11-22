ΗΠΑ σε Ουκρανία: «Υπογράψτε τώρα γιατί το επόμενο σχέδιο θα είναι χειρότερο»

Το μέγεθος των πιέσεων και των εκβιασμών που ασκούν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία περιγράφει ο Guardian, σημειώνοντας ακόμα και το, κλασικό, επιχείρημα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις ότι η επόμενη συμφωνία θα είναι χειρότερη αν απορριφθεί αυτή που προτείνεται σήμερα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ σε μια συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή, μετά τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό». Η εφημερίδα επικαλείται άτομο που ήταν παρόν.

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν βαριά, με αρκετούς Ευρωπαίους πρεσβευτές να αμφισβητούν το περιεχόμενο της συμφωνίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία χωρίς να ενημερώνουν τους συμμάχους τους.

«Ήταν μια εφιαλτική συνάντηση. Ήταν πάλι το επιχείρημα “δεν έχετε φύλλο”» (σ.σ. η κλασική φράση σε χαρτοπαίγνιο) είπε η πηγή, αναφερόμενη στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι δεν είχε χαρτιά να προχωρήσει στο παιγνίδι, τον οποίον διατύπωσε κατά τη διάρκεια της αμφιλεγόμενης συνάντησης στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία που προτείνεται τώρα περιέχει μια σειρά από διατάξεις που είναι πιθανό να είναι απαράδεκτες για το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να παραχωρηθούν εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, καθώς και άλλα, ακόμα περισσότερα, που εξακολουθεί να ελέγχει το Κίεβο. Προτείνει επίσης να δοθεί αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το διάγγελμα

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον λαό της χώρας, λέγοντας ότι αυτή είναι «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας». Η Ουκρανία βρίσκεται μπροστά σε μια επιλογή, είπε: «να χάσουμε την αξιοπρέπειά μας ή να χάσουμε έναν βασικό σύμμαχο».

Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μόλις πρόσφατα ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Ουκρανίας, αρνήθηκε να αναφερθεί λεπτομερώς στο αν η συμφωνία που βρίσκεται στο τραπέζι αντιστοιχεί στο σχέδιο 28 σημείων, που είχε δημοσιευτεί στον Τύπο. «Κάποια πράγματα έχουν σημασία, άλλα είναι για τα μάτια του κόσμου – και εμείς εστιάσαμε κυρίως στα πράγματα που έχουν σημασία», είπε, σύμφωνα με την πηγή.

Η ανακοίνωση των σχεδίων των ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εξέπληξε τους άλλους συμμάχους της Ουκρανίας, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο και τη μορφή του σχεδίου. Στην Ευρώπη υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία έχει υπερβολική επιρροή στις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο παρουσιάζεται στους Ουκρανούς ως τελειωμένη υπόθεση.

Ο Ντρίσκολ υπερασπίστηκε αυτή την τακτική, λέγοντας ότι έτσι (σ.σ. με μυστικότητα) η διαδικασία ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμη. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα. Όσο περισσότεροι μαγειρεύουν στην κουζίνα, τόσο πιο δύσκολο είναι να χειριστείς την κατάσταση», είπε, σύμφωνα με την πηγή που ήταν παρούσα.

Η Julie Davis, η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, ήταν επίσης παρούσα στη συνάντηση και είπε στους άλλους διπλωμάτες ότι, αν και οι όροι της συμφωνίας ήταν τιμωρητικοί για την Ουκρανία, η χώρα δεν είχε άλλη επιλογή από το να την αποδεχτεί ή να αντιμετωπίσει χειρότερα πράγματα στο μέλλον. «Η συμφωνία δεν θα βελτιωθεί από εδώ και πέρα, θα χειροτερέψει», είπε.