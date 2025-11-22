Ηγουμενίτσα: Αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Στην Ηγουμενίτσα βρίσκεται από το Σάββατο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη δημοτική αρχή Ηγουμενίτσας.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Από την πλευρά του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας εβδομάδας ο δήμος, όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο, θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.

Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του υπουργείου.

Όπως διαβεβαιώνει ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.