Ηγουμενίτσα: Αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηγουμενίτσα: Αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Στην Ηγουμενίτσα βρίσκεται από το Σάββατο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), προκειμένου να πραγματοποιήσει αναλυτικές αυτοψίες σε κατοικίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Τα σημεία που εξετάζονται υποδεικνύονται από την Περιφέρεια Ηπείρου και τη δημοτική αρχή Ηγουμενίτσας.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε σχετική ανακοίνωση, ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, ώστε οι διαδικασίες να υλοποιηθούν με ταχύτητα και ακρίβεια.

Από την πλευρά του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κατσαφάδου τονίζεται ότι έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ενεργειών. Εντός μίας εβδομάδας ο δήμος, όπως υπογραμμίζεται από το υπουργείο, θα πρέπει να αποστείλει τους φακέλους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων ιδιοκτησίας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση των ζημιών.

Με την παραλαβή των φακέλων θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες του υπουργείου.

Όπως διαβεβαιώνει ο υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και εργάζεται με στόχο την ταχύτερη δυνατή ανακούφιση των πληγέντων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα