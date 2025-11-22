Κοζάνη: Εξιχνιάστηκε απάτη από δήθεν λογιστή σε βάρος 48χρονης – Πώς της άρπαξε χρήματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 48χρονης που διαπράχθηκε στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, στην Κοζάνη.

Η 48χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις 4 Αυγούστου ότι άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, παρουσιάζοντάς της ψευδή γεγονότα την έπεισε να εκδώσει 10 προπληρωμένες κάρτες «paysafe», συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και στη συνέχεια του έδωσε τους κωδικούς αυτών, με αποτέλεσμα να της αποσπάσει παρανόμως το χρηματικό ποσό.

Μετά από έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του λογαριασμού, στον οποίο πιστώθηκε το χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα