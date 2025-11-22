Τσουκαλάς για «Φραπέ»: Η κυβέρνηση δεν ήθελε να γίνουν οι επίμαχες ερωτήσεις δημόσια

Για «βεβαιότητα μεθόδευσης» πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για βίαιη προσαγωγή του, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, στην ΕΡΤ News, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν ήθελε να γίνουν οι επίμαχες ερωτήσεις δημόσια».

Όπως είπε ο κ. Τσουκαλάς το ΠΑΣΟΚ και στην περίπτωση του λεγόμενου «Φραπέ» ζήτησε «να γίνει ό,τι και με τον κ. Ζερβό, ο οποίος επίσης δεν ήθελε και του εξηγήθηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να μην έρθει, διότι δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, άρα καταχρηστικά επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

Διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν τον κάλεσε στην Επιτροπή, ρωτώντας: «Πώς γνώριζαν τι θα έλεγε; Ο κ. Λαζαρίδης πώς το ήξερε; Μήπως τους το είπε ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης; Έχουν μιλήσει με τον κ. “Φραπέ”; Και για ποιο λόγο να μην εξαντληθεί ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κανονισμός της Βουλής, αφού προβλέπεται αυτή η δυνατότητα;». Έκανε λόγο για έναν πολύ κρίσιμο μάρτυρα, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, ο οποίος «θέλουμε να διαφωτίσει για τα πραγματικά δεδομένα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνοντας ότι «δεν είναι το βασικό ζήτημα να πάει στον Εισαγγελέα για απείθεια με μία ελαφριά ποινή σε κάποιους μήνες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η βελόνα που πηγαίνει προς τα κάτω είναι της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι περίπου το 72% του πληθυσμού δεν μπορεί ούτε να ακούει πια για κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδομώντας πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και ότι έχει γίνει πραγματική αύξηση εισοδημάτων».

Όπως υπογράμμισε, «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι γνωρίζει ότι η αύξηση στις συντάξεις είναι πιο μικρή από τον πληθωρισμό τα τελευταία επτά χρόνια». Παράλληλα, συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς, «ο μέσος μισθός αυξήθηκε 18%. Ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε 34%. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου όσο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα».

Τόνισε πως «γι’ αυτό η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι, ενώ είμαστε η χώρα η οποία είναι τρίτη σε κερδοφορία επιχειρήσεων, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και σε ρυθμό αύξησής της. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα των αριθμών μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

«Όσο μπαίνουν τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία θα πέφτει. Και όταν φτάσουμε στην εκκίνηση της περιόδου πριν τις εκλογές, εκεί θα δούμε το πάνδημο αίτημα για απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση να μεταφράζεται σε ένα θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, μέσα από τη στήριξη στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.