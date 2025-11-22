Αδιανόητο σχέδιο εισβολής σε νησί της Αϊτής από δύο Τεξανούς – Θα σκότωναν όλους τους άνδρες και θα κρατούσαν ως σκλάβους γυναίκες και παιδιά

Enikos Newsroom

διεθνή

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία τρόμου αποκαλύφθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούν δύο άνδρες από το Τέξας ότι σχεδίαζαν μια αδιανόητη επίθεση σε νησί της Αϊτής, με στόχο τη δολοφονία όλων των ανδρών και την υποδούλωση γυναικών και παιδιών.

Οι λεπτομέρειες που περιγράφονται στη δικογραφία, που φέρνει στο φως η New York Post, προκαλούν σοκ για την αγριότητα και την οργάνωση του σχεδίου τους.

Σκλάβες του σεξ και δολοφονία ανδρών

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια του Τέξας, οι Gavin Rivers Weisenburg (21 ετών) και Tanner Christopher Thomas (20) κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο «τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό ή την απαγωγή σε ξένη χώρα», σε ένα «παράλογο σχέδιο» που, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, οργανώθηκε «με σκοπό την πραγματοποίηση των φαντασιώσεων βιασμού τους».

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σημειώνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, που χαρακτηρίζονται ως παιδόφιλοι, σχεδίαζαν να αγοράσουν ιστιοφόρο, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά και στη συνέχεια να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφορική δύναμη ώστε να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ και να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, με το νησί να αριθμεί περίπου 100.000 κατοίκους.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο Weisenburg και ο Thomas σκόπευαν να δολοφονήσουν όλους τους άνδρες στο νησί, ώστε στη συνέχεια να μετατρέψουν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά σε δούλους του σεξ.

Οργανωμένο σχέδιο

Η ομοσπονδιακή έρευνα καταγράφει ότι οι δύο άνδρες προχώρησαν σε «πολυάριθμες φανερές πράξεις προς υλοποίηση του σχεδίου εισβολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης επιχειρησιακών και υλικοτεχνικών σχεδίων» και ακόμη έμαθαν τη γλώσσα της Αϊτής για να είναι σε θέση να επικοινωνούν στη χώρα.

Ο Weisenburg γράφτηκε στη Σχολή Πυροσβεστών North Texas Fire Academy για να αποκτήσει «δεξιότητες διοίκησης και ελέγχου», ενώ ταξίδεψε μέχρι την Ταϊλάνδη για να παρακολουθήσει μαθήματα ιστιοπλοΐας, όπως αποκαλύπτει το κατηγορητήριο.

Από την πλευρά του, ο Thomas κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει στρατιωτικές δεξιότητες «απαραίτητες για την αιματηρή επιχείρηση», με την Αεροπορία να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα των αρχών.

Μάλιστα, πήρε μετάθεση από την αρχική τοποθέτησή του στη βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ, ώστε να βρίσκεται «κοντά σε πιθανούς άστεγους που θα μπορούσε να στρατολογήσει» στην περιοχή της Ουάσιγκτον.


Επιπλέον, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «προτροπή ανηλίκου στην παραγωγή παιδικής πορνογραφίας», υλικό που βρέθηκε στις ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Το σχεδιαζόμενο χτύπημα είχε ως στόχο το νησί Γκονάβ, που ανήκει στη Δημοκρατία της Αϊτής και βρίσκεται στον κόλπο του Πορτ-ο-Πρενς.

Παρά τις ειδυλλιακές παραλίες και τις όμορφες εικόνες του νησιού, οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν εκτεταμένη επισιτιστική κρίση, σύμφωνα με την οργάνωση La Gonave Community & Child Association.

Ο Weisenburg και ο Thomas βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, εάν καταδικαστούν για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό ή την απαγωγή σε ξένη χώρα. Για τις επιπλέον κατηγορίες σχετικές με παιδική πορνογραφία, κινδυνεύουν με ποινή έως 30 έτη -τουλάχιστον 15 έτη- εάν καταδικαστούν.

 

09:26 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

G20: Συνάντηση Κάρνεϊ – Μερτς στο περιθώριο της συνόδου – Στήριξη σε Ουκρανία και Γάζα, συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν για τον...
09:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Έναρξη νέας φάσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας – Σενάρια για ανατροπή του Μαδούρο

Καθώς η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας κορυφώνεται και η στρατιωτική παρουσία τ...
08:48 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θύελλα αντιδράσεων για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία – «Λίστα επιθυμιών της Ρωσίας» λένε Γερουσιαστές, «είναι δικό μας» απαντά ο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε χθες βράδυ στο ότι το σχέδιο ...
08:04 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διπλωματικός πυρετός σήμερα στη Γενεύη – Η πιο κρίσιμη «μάχη» της Ευρώπης για τον τερματισμό του πολέμου

Το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει σήμερα στη Γενεύη, καθώς κορυφαίοι Αμερικανοί, Ουκρανοί κα...
