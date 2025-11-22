Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστηκε αλυσοδεμένη και βασανισμένη για μήνες στην αυλή ενός σπιτιού, με τις αρχές να περιγράφουν ένα σκηνικό ακραίας κακοποίησης που ξεπερνά κάθε όριο φρίκης.

Η αστυνομία του Όστιν προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας και ένας στενός φίλος τους, μετά τον εντοπισμό της γυναίκας σε άθλια κατάσταση.

«Ήταν εντάξει που την είχαμε με χειροπέδες»

Σύμφωνα με τις Αρχές, μία από τις συλληφθείσες, η 32χρονη Mache Carney, δήλωσε πως πίστευε ότι η αποτρόπαιη πράξη δεν ήταν προβληματική, διότι «μερικοί άνθρωποι τους αρέσει να γίνονται παιχνιδιάρηδες στο κρεβάτι το βράδυ και, επειδή ήταν βράδυ όταν η γυναίκα ήταν με χειροπέδες, ήταν εντάξει», όπως αναφέρει αστυνομικό έγγραφο.

Η Carney συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της, την αδελφή της, τον σύζυγό της, τον αδελφό της και ένας οικογενειακός φίλος, μετά τον εντοπισμό του θύματος δεμένου με χειροπέδες σε ένα όργανο γυμναστικής πίσω από το τροχόσπιτο όπου έμεναν όλοι μαζί.

Σε όλους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη απαγωγή και διακεκριμένη επίθεση, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Η γυναίκα βρέθηκε εμφανώς κακοποιημένη και έντρομη, με τις αρχές να αναφέρουν ότι είχε υποστεί πείνα και βασανιστήρια για «μήνες», σε κοινή θέα του 4χρονου παιδιού της Carney, σύμφωνα με τις καταθέσεις που είδε η New York Post.

Τα μέλη της οικογένειας ισχυρίστηκαν ότι η γυναίκα, την οποία γνώριζαν επί χρόνια, είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι την αλυσόδεναν «για να μην κλέβει πράγματα».

Τρία παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της διάσωσης, ανάμεσά τους και ο 4χρονος γιος της Carney. Η ίδια φέρεται να είπε στο παιδί ότι η γυναίκα τιμωρούνταν «επειδή σκότωνε κουνέλια», όπως αναφέρεται στην κατάθεση.

Φρίκη στην αυλή

Υποστήριξαν ακόμη ότι το θύμα είχε συμφωνήσει να είναι κλειδωμένο ως προϋπόθεση για να μείνει στο σπίτι τους. Ωστόσο, η αστυνομία ειδοποιήθηκε όταν ένας πολίτης κάλεσε το 911 καταγγέλλοντας ότι άκουσε τη γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια από την αυλή.

Το θύμα ανέφερε ότι κάθε φορά που προσπαθούσε να λυθεί ή να ζητήσει βοήθεια, η οικογένεια την ξυλοκοπούσε και της πυροβολούσε με αεροβόλο όπλο ως τιμωρία.

Οι αστυνομικοί τη βρήκαν αλυσοδεμένη μπρούμυτα, γυμνή από τη μέση και κάτω, με φρικτά τραύματα: μια ουλή 15 εκατοστών στην κοιλιά, ένα μάτι πρησμένο σε σημείο που είχε σχεδόν κλείσει τελείως, και τους καρπούς της πρησμένους και μελανιασμένους από τις χειροπέδες που έσκιζαν το δέρμα της.

Το σώμα της ήταν καλυμμένο με «εκατοντάδες στρογγυλές ουλές μεγέθους σφαίρας από αεροβόλο όπλο».

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι της έδιναν μόνο ένα γεύμα την ημέρα και την άφηναν έξω στο παγωμένο κρύο. Οι γιατροί που την εξέτασαν εντόπισαν «ένα βλήμα αεροβόλου σφηνωμένο στο δεξί μάτι της», σύμφωνα με τις αρχές.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό το θύμα βρισκόταν καθηλωμένο στην αυλή. Η Carney φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι αρχικά την κρατούσαν μέσα στο σπίτι, αλλά τη μετέφεραν στην αυλή «λόγω της μυρωδιάς από τα ούρα, επειδή η γυναίκα λέρωνε τον εαυτό της», σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο.