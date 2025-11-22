Ουκρανία: Η Ευρώπη ψάχνει εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματικό deal

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν εναλλακτικές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο θεωρείται ευνοϊκό για τη Ρωσία, καθώς το Κίεβο βρίσκεται υπό τεράστια πίεση για να το αποδεχθεί.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονται σήμερα Σάββατο να συναντηθούν στη Νότια Αφρική, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, για να συζητήσουν -μεταξύ άλλων- εναλλακτικές στο σχέδιο των ΗΠΑ, δείχνοντας υποστήριξη στο Κίεβο, σημειώνει το Associated Press.

Το σχέδιο των 28 σημείων, που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον, προβλέπει την παράδοση εδαφών στην Ρωσία, τη μείωση του στρατού της Ουκρανίας και τον αποκλεισμό της από την πορεία προς το ΝΑΤΟ, ενώ περιλαμβάνει περιορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η χώρα του θα αντιμετωπίσει «πολύ πίεση… να μας αποδυναμώσουν, να μας διαιρέσουν». Πρόσθεσε: «Δεν κάνουμε θορυβώδεις δηλώσεις, θα εργαζόμαστε με ηρεμία με την Αμερική και όλους τους εταίρους… προσφέροντας εναλλακτικές» στο προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας, σημείωσε ότι οι «φίλοι και εταίροι της Ουκρανίας» παραμένουν δεσμευμένοι για την εξασφάλιση «μιας διαρκούς ειρήνης μια για πάντα».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι βασική αρχή για τους ευρωπαϊκούς συμμάχους του Κιέβου είναι «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».

Πλήγματα στο πεδίο

Στην Ουκρανία, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ένα νυχτερινό πλήγμα με drone στόχευσε διυλιστήριο καυσίμων στη νότια Ρωσία, προκαλώντας δύο θανάτους και δύο τραυματισμούς, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 69 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 15 πάνω από την περιοχή Σαμάρα, ενώ τουλάχιστον πέντε ρωσικά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και περίπου 3.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στη νότια πόλη Ριλσκ.

Σκληρή, «εμπορική» διαπραγμάτευση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η ομάδα του βλέπουν το σχέδιο για την Ουκρανία ως επιχειρηματική συναλλαγή, σημειώνει η Washington Post.

Επειδή η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη στρατιωτική και πολιτική θέση, πιστεύουν ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να «πουλήσει», κάνοντας μια γρήγορη συμφωνία με τη Ρωσία για να γλιτώσει τον στρατό του από περισσότερα θύματα και ίσως να σώσει την προεδρία του από σκάνδαλα.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη «σε σύντομο χρονικό διάστημα» και ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να εγκρίνει» το σχέδιο. Έδωσε στην Ουκρανία προθεσμία μέχρι την Πέμπτη, την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «κατάλληλη» ημερομηνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχολίασε ότι «είναι φαντασίωση να πιστεύουμε ότι αν δώσουμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή περισσότερες κυρώσεις, η νίκη είναι δεδομένη για την Ουκρανία».

Αυτή είναι η λογική της συναλλαγής που κινεί τον Τραμπ και τον απεσταλμένο του, συνάδελφο επενδυτή ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ, καθώς προωθούν το σχέδιο για να τερματίσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια αιματηρών συγκρούσεων: «Κλείστε τη συμφωνία γρήγορα, πριν χειροτερέψουν οι όροι».

Σ’ αυτή τη βιασύνη για ένα «ναι», η μελλοντική σταθερότητα της Ευρώπης έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πρόκειται για «ρεαλιστική πολιτική με αναβολικά», σχολιάζει ο αρθρογράφος της αμερικανικής εφημερίδας, David Ignatius.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ παρουσίασαν το προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «βάση» για συμφωνία, ενώ οι λεπτομερείς συνομιλίες για τους όρους δεν έχουν ακόμη διεξαχθεί στο Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να «δείξει ευελιξία», αλλά είναι και έτοιμη να συνεχίσει τον αγώνα.

Η πίεση στο Κίεβο εντείνεται από πολιτικά σκάνδαλα και εσωτερικές αναταράξεις. Ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει σκάνδαλο διαφθοράς στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, με υποτιθέμενες μίζες, που οδήγησαν σε συλλήψεις και απολύσεις υπουργών.

Παράλληλα, αναπτύσσεται έντονος πολιτικός ανταγωνισμός, με τον επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Κιρίλο Μπουτάνοφ, να συγκεντρώνει υποστηρικτές για ενδεχόμενη προεδρική υποψηφιότητα και φήμες για την επιστροφή του δημοφιλούς πρώην στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι ως πρέσβη.

Το σχέδιο των ΗΠΑ συνοδεύεται από ένα προσχέδιο «πλαισίου ασφάλειας», ενώ η αμερικανική προσέγγιση δείχνει έμφαση στο γρήγορο κλείσιμο της συμφωνίας πριν οι όροι χειροτερέψουν, με δευτερεύουσα σημασία για τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Καθώς η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί της σύμμαχοι πιέζουν για τροποποιήσεις στο σχέδιο Τραμπ, πρέπει να επικεντρωθούν στη διατήρηση όσων έχει κερδίσει η Ουκρανία μέσω του αγώνα της, αναφέρει ο Ignatius στο άρθρο του και προσθέτει: «Η Ουκρανία ανέτρεψε τα ρωσικά στρατεύματα από τις πύλες του Κιέβου και αντιστάθηκε στην επιθετικότητα. Ο Τραμπ δεν πρέπει να δώσει στη Ρωσία μια νίκη που δεν θα μπορούσε να επιτύχει στο πεδίο της μάχης».