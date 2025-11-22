COP30: Σε αδιέξοδο η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα – Η ΕΕ απορρίπτει προσχέδιο συμφωνίας

Η έκβαση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30), στη Βραζιλία, κρέμεται από μία κλωστή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνείται να δεχθεί προσχέδιο συμφωνίας που όπως εκτιμά δεν θα καταφέρει να προωθήσει τις παγκόσμιες προσπάθειες να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η σύνοδος δύο εβδομάδων στην πόλη Μπελέμ, στον Αμαζόνιο, τυπικά ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί χθες βράδυ, αλλά η προθεσμία ξεπεράστηκε καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν αργά τη νύχτα.

Η Βραζιλία χαρακτηρίζει τη διάσκεψη καθοριστική στιγμή για τη παγκόσμια συνεργασία για το κλίμα, καλώντας τις χώρες να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ζητήματα όπως το μέλλον των ορυκτών καυσίμων και να στείλουν το μήνυμα ότι η συντονισμένη παγκόσμια δράση είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεχιστούν οι προσπάθειες.

«Αυτή δεν μπορεί να είναι μια ατζέντα που μας χωρίζει», δήλωσε ο πρόεδρος της COP30 Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο στους απεσταλμένους σε δημόσια συνεδρίαση της ολομέλειας πριν τους αποδεσμεύσει για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις.

«Πρέπει να καταλήξουμε μεταξύ μας σε συμφωνία».

Κάποιες αναδυόμενες οικονομίες αντέκρουσαν τη θέση της ΕΕ, ζητώντας από τον ευρωπαϊκό συνασπισμό να δεσμευθεί σε περισσότερη χρηματοδότηση για να βοηθήσει τα φτωχότερα κράτη να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

«Δεν μπορούμε να εργαστούμε μόνο με έναν δρόμο. Εάν υπάρχει πορεία για τα ορυκτά καύσιμα, τότε πρέπει να είναι μια πορεία και για τη χρηματοδότηση για το κλίμα», δήλωσε διαπραγματευτής από αναπτυσσόμενη χώρα, που θέλησε να διατηρήσει τη ανωνυμία του για να μπορεί να συζητήσει για τις κεκλεισμένων των θυρών διαπραγματεύσεις.

Οι διαφωνίες για τα ορυκτά καύσιμα, την ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2 και τη χρηματοδότηση αποτυπώνουν τη δυσκολία επίτευξης συναίνεσης στην ετήσια διάσκεψη, σε μια διαρκή δοκιμασία της παγκόσμιας αποφασιστικότητας να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Προσχέδιο της συμφωνίας, που παρουσιάστηκε από τη Βραζιλία πριν από τα ξημερώματα χθες, Παρασκευή, δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, με μια σειρά από επιλογές για το θέμα που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενη εκδοχή του κειμένου να έχουν αφαιρεθεί.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών με μεγάλη παραγωγή πετρελαίου και αερίου, ήταν αντίθετες στις επιλογές αυτές.

Νωρίτερα στη διάσκεψη, περίπου 80 κυβερνήσεις είχαν ζητήσει από την COP30 να παρουσιάσει σχέδιο για την αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα. Αλλά έως χθες βράδυ, πολλές από αυτές τις χώρες είχαν αφήσει να εννοηθεί σε κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών ότι θα αποδεχθούν τη συμφωνία χωρίς αυτό, δήλωσαν διαπραγματευτές.

Η καύση ορυκτών καυσίμων εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου που είναι μακράν αυτά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η 27μελής ΕΕ δήλωσε ότι το κείμενο είναι πολύ αδύναμο.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το δεχθούμε», τόνισε χθες ο επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα σε ανακοίνωσή του.

Η ΕΕ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να «μετακινηθεί πέραν αυτού με το οποίο νιώθει άνετα» σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για τα αναπτυσσόμενα κράτη –αλλά μόνο εάν ενισχυθούν τα σημεία του κειμένου για τη δράση αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Για να υιοθετηθεί κείμενο συμφωνίας θα χρειαστεί να εγκριθεί κατά συναίνεση από τις σχεδόν 200 χώρες που συμμετέχουν στη διάσκεψη.

Ο Κορέα ντο Λάγκο θεωρεί ότι η επίδειξη πολυμερούς ενότητας είναι σημαντικό μήνυμα που πρέπει να στείλει η σύνοδος, με δεδομένη τη φετινή απουσία των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη απάτη.

«Ο κόσμος βλέπει», δήλωσε ο Κορέα ντο Λάγκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ