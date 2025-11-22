Καιρός: «Διπρόσωπος» με βροχές, χιόνια, αλλά και… 25άρια – Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες

Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα, Σάββατο (22/11), καθώς η κακοκαιρία θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι το απόγευμα. Στα δυτικά και τα βόρεια θα επικρατούν πυκνές νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο Αιγαίο, εξαιτίας της κακοκαιρίας, θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και, κυρίως το πρωί, στα Δωδεκάνησα.

Αργά τη νύχτα θα πέσουν λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 20 και 23 βαθμών, φτάνοντας όμως τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου σε Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη.

Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία τις επόμενες ώρες

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποίησε ότι «νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα, δίνοντας ξανά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες στις ήδη πληγείσες περιοχές». Όπως σημείωσε, από το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται ακόμη και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία.

Ήδη, στη βορειοδυτική Ελλάδα έχουν σημειωθεί πλημμύρες στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα, εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων. Ο Μαρουσάκης ανέφερε πως «η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο και συνθήκες παγετού στα βόρεια, ενώ από την Τρίτη θα ξεκινήσει νέος γύρος βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια».

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ότι «οι ενδείξεις δείχνουν πως μπαίνουμε πλέον σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα προγνωστικά δεδομένα για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα».

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει από τις επόμενες ώρες… Δημοσιεύτηκε από Klearhos Marousakis στις Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Προσοχή και τις επόμενες ώρες, νέα επιδείνωση από την Τρίτη

Την ίδια στιγμή, η μετεωρολόγος της ΕΡΤnews Νικόλ Ζιακοπούλου τόνισε πως η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο ρεκόρ 25ετίας για τον πιο βροχερό Νοέμβριο. Όπως είπε, τα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί είναι πρωτοφανή, ακόμη και για περιοχές που έχουν μεγάλη αντοχή, όπως η Ήπειρος.

Η Νικόλ Ζιακοπούλου εξήγησε ότι στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Άρτας οι βροχοπτώσεις έφτασαν και ξεπέρασαν τους 400 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που ισοδυναμεί με τις ετήσιες βροχές της Αθήνας. Σε σχέση με πέρυσι, στην Ήπειρο έχει ήδη πέσει τριπλάσιο έως τετραπλάσιο νερό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για νέο ρεκόρ βροχόπτωσης.

Παρά τη γενικότερη ανθεκτικότητα της περιοχής, τα εδάφη έχουν κορεστεί και οι υποδομές δέχονται ισχυρή πίεση. Οι μετεωρολόγοι εκφράζουν ανησυχία για το επόμενο διάστημα, καθώς μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία, με τα έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται αυτή τη στιγμή σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Πρέβεζα και Άρτα.

Αύριο προβλέπεται μικρή εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά, με τις βροχές να συνεχίζονται αλλά με μειωμένη ένταση, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Βόρεια Ελλάδα. Από την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται προσωρινή βελτίωση του καιρού, όμως η ανακούφιση για τη Δυτική Ελλάδα θα είναι σύντομη, καθώς από την ερχόμενη Τρίτη προβλέπεται νέος κύκλος ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό, το Σάββατο (22.11.2025) ο καιρός θα παραμείνει άστατος στα δυτικά και τα βόρεια, όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, προβλέπονται νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου, ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα πυκνώνουν και πιθανές ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Αργά τη νύχτα, θα σημειωθούν λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και τις πρωτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημερι.

Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 8 με 11, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025