Φονική παράσυρση στο Παγκράτι: Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της 75χρονης – Αναζητείται δομή για την ΑμεΑ κόρη της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φονική παράσυρση στο Παγκράτι: Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της 75χρονης – Αναζητείται δομή για την ΑμεΑ κόρη της

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρονος οδηγός προκάλεσε σοβαρό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μια 75χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου. Ο ηλικιωμένος άνδρας προσπαθούσε αρχικά να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του, κάνοντας αλλοπρόσαλλες κινήσεις που προκάλεσαν την αντίδραση περαστικών. Οι παρατηρήσεις φαίνεται πως τον εκνεύρισαν, με αποτέλεσμα να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και να ξεκινήσει μια τρελή πορεία στην οδό Νεοπτολέμου.

Λίγα μέτρα παρακάτω, ο 84χρονος έφτασε στη διασταύρωση με την Ιλιάδος, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε προτεραιότητα. Παρά τη σύγκρουση, δεν σταμάτησε και συνέχισε να οδηγεί ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την 75χρονη γυναίκα που περπατούσε στο σημείο μαζί με την κόρη της. Η πορεία του οχήματος δεν σταμάτησε εκεί· ο οδηγός έπεσε πάνω σε τρία έως τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Μαζί της βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία, η οποία δεν τραυματίστηκε. Το κορίτσι, που είχε ήδη χάσει και τον πατέρα του, έμεινε εντελώς μόνο στον κόσμο, αφού η μητέρα του ήταν το μοναδικό του στήριγμα. Οι αστυνομικοί της Τροχαίας την μετέφεραν στο Τμήμα, όπου δέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ εξετάζεται η μεταφορά της σε ίδρυμα για τη φροντίδα της.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

