Παγκράτι: Συγκλονίζει η τραγωδία με την 58χρονη που παρασύρθηκε ύστερα από σύγκρουση οχημάτων – Περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ - Θεσσαλονίκη - Τροχαίο
Φωτογραφία Αρχείου

Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα μία 58χρονη γυναίκα, που συνέβη λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι.

Η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της μπροστά στα μάτια της κορούλα της, που είναι παιδί ΑμεΑ, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια την παρέσυραν, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό έναν 84χρονο, που κινείτο επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με όχημα που διέρχονταν κανονικά από την οδό Ιλιάδος.

Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την 58χρονη, που περπατούσε με την κόρη της, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα, αναμένεται να συλληφθεί από την Τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος, με την προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κοριτσάκι, που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα, δεν τραυματίστηκε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα, όπου υπάρχει και ψυχολόγος, ενώ στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για την μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Από την μια στιγμή στην άλλη το παιδί έμεινε ορφανό, αφού έχει πεθάνει και ο πατέρας του.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα