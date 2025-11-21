Παγκράτι: Συγκλονίζει η τραγωδία με την 58χρονη που παρασύρθηκε ύστερα από σύγκρουση οχημάτων – Περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της

Συγκλονίζουν οι νέες πληροφορίες για το δυστύχημα με θύμα μία 58χρονη γυναίκα, που συνέβη λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι.

Η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της μπροστά στα μάτια της κορούλα της, που είναι παιδί ΑμεΑ, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια την παρέσυραν, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της ΕΡΤ, το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο με οδηγό έναν 84χρονο, που κινείτο επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με όχημα που διέρχονταν κανονικά από την οδό Ιλιάδος.

Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την 58χρονη, που περπατούσε με την κόρη της, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα, αναμένεται να συλληφθεί από την Τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος, με την προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το κοριτσάκι, που αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα, δεν τραυματίστηκε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα, όπου υπάρχει και ψυχολόγος, ενώ στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για την μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Από την μια στιγμή στην άλλη το παιδί έμεινε ορφανό, αφού έχει πεθάνει και ο πατέρας του.